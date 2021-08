BFC Dynamo vs. VfB Stuttgart: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zur 1. Runde im DFB-Pokal ist der VfB Stuttgart in Berlin zu Gast - nicht jedoch, um auf Hertha BSC oder Union zu treffen. Die Schwaben werden vom BFC Dynamo herausgefordert. Hier gibt es alle Informationen hinsichtlich der Übertragung im TV und Livestream sowie der Liveticker-Begleitung.

BFC Dynamo vs. VfB Stuttgart, DFB-Pokal 1. Runde: Anstoß, Stadion

Wird der Favorit seiner Rolle gerecht oder stolpert er beim krassen Underdog? In der ersten DFB-Pokal-Runde tritt der VfB Stuttgart beim Berliner Regionalligisten BFC Dynamo an. Die Partie findet am heutigen Samstag, den 7. August statt, Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Gespielt wird im Sportforum Hohenschönhausen, das heute auch Zuschauer begrüßen darf - um genau zu sein 2000. Die eigentliche Kapazität beträgt 12.400. Heißt also: Trotz des grünen Lichts für die Anwesenheit von Fans werden viele Plätze leer bleiben.

BFC Dynamo vs. VfB Stuttgart: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Des Problems Lösung: im Fernsehen einschalten - wobei BFC Dynamo gegen Stuttgart zu den Begegnungen gehört, die nicht live im Free-TV ausgestrahlt werden. Die ARD und Sport1 besitzen als frei empfangbare Sender die Übertragungsrechte an nur wenigen Pokalspielen in der Saison, alle Partien laufen ausnahmslos dafür auf Sky.

Der Pay-TV-Sender zeigt BFC Dynamo gegen Stuttgart heute auf Sky Sport 3, für das Kommentieren der mindestens 90 Minuten ist Torsten Kunde zuständig. Auf Sky Sport 1 läuft dieses Duell gemeinsam mit den acht anderen Pokalspielen, die um 15.30 Uhr angestoßen werden.

Es besteht bei Sky auch die Möglichkeit, via Livestream mit von der Partie zu sein. Zur Verfügung stehen dafür die Streamingdienste Sky Go und Sky Ticket.

BFC Dynamo vs. VfB Stuttgart: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

Kein Ticket für das Stadion? Kein Abonnement bei Sky? Und auch keine Lust, eines abzuschließen? Kein Problem: SPOX bietet auch zu BFC Dynamo gegen den VfB einen Liveticker an, mit dem Ihr während des Geschehens sofort über alles Wichtige informiert werdet.

BFC Dynamo vs. VfB Stuttgart: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: BFC Dynamo - VfB Stuttgart

BFC Dynamo - VfB Stuttgart Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Runde: 1

1 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Sportforum Hohenschönhausen, Berlin

Sportforum Hohenschönhausen, Berlin Zugelassene Zuschauer: 2000

2000 TV-Übertragung: Sky (Einzelspiel: Sky Sport 3, Konferenz: Sky Sport 1)

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

BFC Dynamo vs. VfB Stuttgart: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

BFC Dynamo: Stajila - Breitfeld, Reher, M. Blum, Klump - Brandt - Siebeck, Pollasch - Steinborn, Geurts - Beck

Stajila - Breitfeld, Reher, M. Blum, Klump - Brandt - Siebeck, Pollasch - Steinborn, Geurts - Beck VfB Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Kempf - Karazor, Sosa - Massimo, Klement - P. Förster, Didavi - Al Ghaddioui

BFC Dynamo vs. VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Vorschau

Die Berliner sind in der Regionalliga Nordost bereits seit zwei Wochen im Einsatz, haben dabei drei Erfolge verbuchen können: 4:1 gegen 1. FC Lokomotive Leipzig, 2:1 gegen Energie Cottbus und 2:0 gegen Eilenburg. Dem BFC beschert das momentan die Spitzenposition in der Tabelle.

Der VfB dagegen startet mit dem DFB-Pokal erst in die neue Spielzeit. Vorbereitet hat er sich darauf mit fünf Testspielen. Die Bilanz: Drei Siege, ein Remis, eine Niederlage. Auf ein 10:1 gegen Hollenbach folgten ein 3:0 gegen St. Gallen, ein 1:1 gegen den SV Darmstadt 98 sowie ein 5:2 gegen Arminia Bielefeld. Kürzlich setzte es beim härtesten Test dann eine 0:3-Pleite gegen den FC Barcelona, bei dem wegen positiver Coronavirus-Fälle im Team und aus Sicherheitsgründen aber etliche Jugendspieler zum Einsatz kamen.

DFB-Pokal: Alle Begegnungen der 1. Runde im Überblick