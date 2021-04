Werder Bremen - RB Leipzig: DFB-Pokal Halbfinale heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Werder Bremen und RB Leipzig eröffnen heute das Halbfinale im DFB-Pokal. Hier bekommt Ihr Informationen zur Übertragung im TV und Livestream. Zudem erfahrt Ihr, wo Ihr das K.o.-Spiel im Liveticker verfolgen könnt.

DFB-Pokal, Halbfinale, Werder Bremen - RB Leipzig: Anstoß, Spielort

Wer zieht im DFB-Pokal in das Endspiel ein? Mit Werder Bremen, RB Leipzig, Borussia Dortmund und Holstein Kiel kämpfen vier Vereine um zwei Tickets für Berlin.

Den Anfang im Halbfinale macht am heutigen Freitag, den 30. April das Duell zwischen Werder und Leipzig. Die Partie findet im Bremer Wohninvest Weserstadion statt, Zuschauer sind dort wegen der Corona-Pandemie nach wie vor nicht erlaubt. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Ursprünglich war das Aufeinandertreffen für den 2. Mai angesetzt worden, Ende März wurde sie um zwei Tage vorverlegt.

Unüblicherweise findet das Halbfinale diesmal unmittelbar vor beziehungsweise am Wochenende statt. Das hat mit dem Feiertag am 1. Mai zu tun. Die Bundespolizei wird durch die Pause der Bundesliga an diesem Wochenende deutlich entlastet, wobei die Anzahl an Sicherheitskräften in den Stadien seit den Geisterspielen wegen COVID-19 ohnehin geringer ist. Beschlossen wurden die Halbfinal-Termine für diese Saison allerdings schon Anfang Dezember 2019, als die Pandemie die Welt noch nicht heimgesucht hatte.

Werder Bremen - RB Leipzig: DFB-Pokal Halbfinale heute live im Free-TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Werder und Leipzig, die in der Liga vor rund drei Wochen übrigens mit einem 4:1-Auswärtserfolg für die Sachsen endete, könnt Ihr heute unter anderem im Free-TV live verfolgen. Die ARD strahlt das Halbfinale aus, bietet Euch dazu online auch einen Livestream an.

Neben der ARD überträgt das Spiel heute auch Sky live. Der Pay-TV-Sender besitzt Rechte an dem Pokal-Wettbewerb und zeigt Euch das entscheidende Aufeinandertreffen um den Einzug in das Finale heute auf Sky Sport 1. Los geht die Übertragung um 20 Uhr, Wolf Fuss kommentiert.

Im Livestream seht Ihr die mindestens 90 Minuten bei Sky via Sky Go und Sky Ticket. Der Sender bietet Euch übrigens auch an, für 15 Euro ein Ticket zu kaufen, mit dem Ihr beide Halbfinalspiele live und in voller Länge sehen könnt.

Werder Bremen - RB Leipzig: DFB-Pokal Halbfinale im Liveticker

Falls Ihr nicht im TV oder Livestream nicht einschalten könnt oder wollt, dann schaut doch gerne hier bei SPOX vorbei. Mit dem Liveticker wird Euch von dem Pokal-Fight nichts entgehen.

Werder Bremen - RB Leipzig: DFB-Pokal Halbfinale heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, Groß, Augustinsson - Eggestein, Möhwald - Füllkrug, Rashica

Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, Groß, Augustinsson - Eggestein, Möhwald - Füllkrug, Rashica RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino - Olmo, Nkunku - Sörloth

DFB-Pokal: Die nächsten Termine