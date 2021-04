RB Leipzig wird im DFB-Pokal-Halbfinale heute von Werder Bremen herausgefordert. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Duell live im Free-TV und kostenlosen Livestream miterleben könnt.

DFB-Pokal-Halbfinale, Werder Bremen - RB Leipzig: Stadion, Anstoß

Wird RB Leipzig seiner Favoritenrolle gerecht oder geben sich die Sachsen im ersten Spiel nach der Verkündung von Julian Nagelsmanns Abgang im Sommer zum FC Bayern München eine unerwartete Blöße?

RB gastiert am heutigen Freitag, den 30. April zum Halbfinale im DFB-Pokal bei dem krisengebeutelten Werder Bremen. Um das Endspiel-Ticket gekämpft wird im Bremer Wohninvest Weserstadion, Anstoß ist dort um 20.30 Uhr.

DFB-Pokal heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Die mindestens 90 Pokal-Minuten könnt Ihr heute Abend im Free-TV live und in voller Länge miterleben. Neben Sky, das für die komplette Saison die Übertragungsrechte an dem Pokal besitzt, strahlt nämlich auch die ARD das Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenzweiten und dem Tabellen-14. der Bundesliga aus.

Eine Viertelstunde vor dem Anstoß, also um 20.15 Uhr, geht Das Erste mit der Sportschau heute auf Sendung. Als Kommentator ist zum Anstoß Gerd Gottlob im Einsatz, während Bastian Schweinsteiger als Experte zur Verfügung steht.

Wer von Euch nicht die Möglichkeit hat, das TV-Gerät einzuschalten, kann auch auf ein mobiles Endgerät zurückgreifen. Die ARD bietet Euch online auch einen Livestream zu dem Pokal-Halbfinale zwischen Werder und RB an. Dieser ist selbstverständlich ohne eine Registrierung und kostenlos abrufbar.

Ursprünglich sollte das Aufeinandertreffen zwischen den Bremern und den Leipzigern am Sonntag, den 2. Mai stattfinden. Ende März wurde es allerdings um zwei Tage vorverlegt.

Dass das Halbfinale dieses Jahr an einem Freitag und an einem Samstag ausgetragen wird, hängt mit dem Feiertag am 1. Mai zusammen. Die Bundesliga pausiert dieses Wochenende, sodass die Bundespolizei landesweit an dem Feiertag entlastet wird und andernorts im Einsatz sein kann. Beschlossen wurde diese Ansetzung schon Anfang Dezember 2019.

Erst vor drei Wochen standen sich der SVW und RB übrigens zuletzt gegenüber - wie nun auch wieder im Weserstadion. Nagelsmanns Mannschaft setzte sich mit 4:1 durch, die Treffer markierten Daniel Olmo (23.), Alexander Sörloth (32./41.) und Marcel Sabitzer (63.). Milot Rashica traf zwischenzeitlich für Werder (61.).

DFB-Pokal heute im Liveticker

Mit von der Partie sein könnt Ihr bei dem ersten Halbfinale heute auch mit dem Liveticker von SPOX. Dort werdet Ihr nichts Wichtiges aus Bremen verpassen - seien es Tore, Wechsel, Karten, mögliche Aufreger oder was sonst noch so passiert.

DFB-Pokal heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen: So funktioniert's - voraussichtliche Aufstellungen