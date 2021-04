Heute und morgen findet im DFB-Pokal das Halbfinale statt. Dass es an einem Wochenende ausgetragen wird, ist alles andere als üblich. SPOX erklärt die Termin-Änderung.

Darum ist das DFB-Pokal-Halbfinale an einem Wochenende angesetzt

Das ist ziemlich ungewöhnlich: Im DFB-Pokal findet das Halbfinale in dieser Saison nicht wie normal unter der Woche statt, sondern an einem Freitag und an einem Samstag. Am heutigen Freitag, den 30. April stehen sich Werder Bremen und RB Leipzig im Wohninvest Weserstadion gegenüber (20.30 Uhr), am morgigen Samstag, den 1. Mai, duellieren sich Borussia Dortmund und Zweitligist Holstein Kiel (20.30 Uhr). Das Spiel zwischen Werder und Leipzig sollte eigentlich am Sonntag (2. Mai) steigen, wurde aber vorverlegt.

Dass diese Runde der letzten Vier in der laufenden Spielzeit an einem Wochenende gespielt wird, ist schon Anfang Dezember 2019 bekanntgegeben worden. Hintergrund dieser Termin-Änderung: Bei einer Innenminister-Konferenz war der Wunsch geäußert worden, die Polizei rund um den Feiertag am 1. Mai - Tag der Arbeit - bundesweit zu entlasten.

DFB-Pokal statt Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga am 1. Mai

So wurde beschlossen, die insgesamt 28 Begegnungen in der Bundesliga, in der 2. Bundesliga und der 3. Liga an jenem Wochenende auszulassen und bloß die zwei Pokalspiele auszutragen. An dem Feiertag finden in der Regel Versammlungen und Demonstrationen statt, was nicht selten mit Krawallen verbunden ist.

Die Polizei kann durch die Pokalspiele und wegfallenden Bundesliga-Partien dort nun mit einer höheren Anzahl an Einsatzkräften arbeiten, präventiv agieren oder Auseinandersetzungen unterbinden. In den Fußballstadien dürfen wegen COVID-19 zwar nach wie vor keine Zuschauer präsent sein, was eine deutlich geringere Menge an Polizei- und Sicherheitskräfte erfordert, nichtsdestotrotz bleibt die Termin-Änderung bestehen.

Auch in Corona-Zeiten zieht es viele Menschen am 1. Mai auf die Straßen - insbesondere in der deutschen Hauptstadt Berlin. Allein dort werden nach Angaben des Tagesspiegel Zehntausende Demonstranten zu unterschiedlichen Themen wie Mietenpolitik, Migration, Clubkultur, Gerechtigkeit in Verkehr und Betrieb und der Corona-Pandemie erwartet.

