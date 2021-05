Borussia Dortmund empfängt heute im DFB-Pokal-Halbfinale Zweitligist Holstein Kiel. Im SPOX-Liveticker könnt Ihr die Begegnung im Kampf um den Endspiel-Einzug verfolgen.

Gelingt Holstein Kiel die nächste Überraschung im DFB-Pokal? Die Norddeutschen treten heute im Halbfinale bei Borussia Dortmund an - eine extrem schwere Aufgabe für den Zweitligisten. Hier könnt Ihr das spiel im Liveticker verfolgen.

BVB (Borussia Dortmund) - Holstein Kiel: DFB-Pokal Halbfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Borussia Dortmund ist der klare Favorit. In der Bundesliga gelangen zuletzt drei Siege in Serie. Die Qualifikation zur Champions League 2021/22 ist wieder möglich. Der VfL Wolfsburg (3.) und Eintracht Frankfurt (4.) liegen nur noch zwei bzw. einen Punkt vor dem BVB. Holstein Kiel absolviert bereits das dritte Spiel innerhalb einer Woche. Der Aufstiegsaspirant in die Bundesliga musste zuvor nach positiven Coronatests innerhalb der Mannschaft in eine 14-tägige Quarantäne.

Vor Beginn: Das Spiel wird um 20.30 Uhr im Signal Iduna Park angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und Willkommen zum DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Borussia Dortmund und Holstein Kiel.

BVB (Borussia Dortmund) - Holstein Kiel: DFB-Pokal Halbfinale heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Dortmund: Hitz - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Delaney - Bellingham, Reus - Reyna, Sancho - Haaland

BVB (Borussia Dortmund) - Holstein Kiel: DFB-Pokal Halbfinale heute live im TV und Livestream

Das Pokal-Halbfinale zwischen dem BVB und Holstein Kiel könnt Ihr heute im Free-TV und im im Pay-TV live sehen - Die ARD und Sky übertragen.

Das Erste bietet zudem einen kostenlosen Livestream an. Um den Livestream von Sky nutzen zu können, müsst Ihr auf Sky Go oder Sky Ticket zurückgreifen. Das ist aber ebenfalls kostenpflichtig.

