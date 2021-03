Heute beginnt mit dem Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund die DFB-Pokal-Viertelfinalrunde. In den kommenden Tagen sollen auch die restlichen Halbfinalteilnehmer bekannt werden. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wann die DFB-Pokal-Halbfinalbegegnungen ausgelost werden.

DFB-Pokal: Die Viertelfinalrunde im Überblick

Der DFB-Pokalwettbewerb nähert sich langsam dem Ende zu. Am heutigen Dienstag, 2. März, beginnt der Kampf um die Halbfinaltickets. Um 20.45 Uhr trifft Borussia Mönchengladbach auf Vizemeister Borussia Dortmund.

Davor, um 18.30 Uhr, hätten eigentlich Zweitligist Jahn Regensburg und Werder Bremen den Auftakt machen müssen. Jedoch machte das Coronavirus dem einen Strich durch die Rechnung, mehrere positive Corona-Fälle beim SSV Jahn führten dazu, dass das Spiel abgesagt werden musste. Noch ist unklar, wann das Duell nachgeholt wird.

Die für morgen angesetzten Spiele stehen hingegen noch. Am Mittwoch empfängt Rot-Weiss Essen Bayern-Bezwinger Holstein Kiel und RB Leipzig muss gegen den VfL Wolfsburg ran.

Datum Uhrzeit Heim Gast TV-Übertragung 2. März verlegt Jahn Regensburg Werder Bremen Sky, Sport1 2. März 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund Sky, ARD 3. März 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen Holstein Kiel Sky 3. März 20.45 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg Sky, ARD

DFB-Pokal: Wann ist die Auslosung für das Halbfinale?

Am 1. und am 2. Mai kämpfen dann die Halbfinalisten in der Runde der letzten Vier um die Finaltickets. Doch davor müssen die Begegnungen noch ausgelost werden. Die Auslosung für das Halbfinale findet am Sonntag, den 7. März, statt.

Ab 18.30 Uhr könnt Ihr die Ziehung live in der Sportschau-Sendung bei der ARD sehen. Die Auslosung wird von Julia Scharf moderiert. Als Losfee im Einsatz ist die ehemalige deutsche Fußballspielerin Bärbel Wohlleben. Zudem fungiert DFB-U21-Trainer Stefan Kuntz als Ziehungsleiter. Neben der Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr die Ziehung auch im kostenlosen Livestream bei sportschau.de verfolgen.

Borussia Mönchenglabdach vs. BVB: DFB-Pokal heute im TV und Livestream

Das heutige Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem BVB gibt es bei Sky live und in voller Länge zu sehen. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die Übertragungsrechte für die komplette DFB-Pokal-Saison. Auf Sky Sport 2 HD bzw. Sky Sport 3 HD begleitet Euch Kommentator Wolff Fuss durch das Spielgeschehen.

Ihr wollt den Pokalkracher bei Sky im Livestream mitverfolgen? Dann braucht Ihr dafür ein SkyGo-Abonnement. Ebenso bietet auch das SkyTicket eine Alternative.

Aber auch im Free-TV wird das Duell heute gezeigt, dafür ist die ARD verantwortlich. Rund 30 Minuten vor Spielbeginn starten die Vorberichte zum Spiel. Ebenso hat der öffentlich-rechtliche Sender einen kostenlosen Livestream im Angebot. Für Euch im Einsatz sind:

Reporter: Tom Bartels

Tom Bartels Experte: Bastian Schweinsteiger

Borussia Mönchenglabdach vs. BVB: DFB-Pokal heute im Liveticker

Als Alternative könnt Ihr zudem auch im Liveticker bei SPOX das Borussen-Duell verfolgen. Ihr verpasst damit keine spielentscheidende Aktion.

Hier geht's zum Liveticker: Gladbach - BVB.