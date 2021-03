Heute dürfen sich Fußballfans wieder auf DFB-Pokal-Action freuen. Im Viertelfinale treffen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund aufeinander. Hier könnt Ihr das Borussen-Duell im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Borussia Mönchengladbach vs. BVB: Viertelfinale im DFB-Pokal heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Die Gladbacher suchen weiterhin vergeblich nach der Form. In der Liga konnten die Fohlen in den vergangenen fünf Spielen nur zwei Punkte sammeln. Auch im Achtelfinale der Champions-League gab es gegen Manchester City eine 0:2-Niederlage. Der BVB hingegen findet nach einer schwächeren Phase so langsam wieder in die Spur. Am 18. Spieltag in der Bundesliga entschied jedoch Mönchengladbach das Spiel gegen die Schwarz-Gelben mit 4:2 für sich.

Vor Beginn:

Los geht's heute um 20.45 Uhr. Gespielt wird im Borussia-Park in Mönchengladbach. Das eigentlich für heute um 18.30 Uhr geplante Spiel zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen musste coronabedingt abgesagt werden.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum DFB-Pokal-Viertelfinalkracher zwischen den beiden Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund.

Borussia Mönchengladbach vs. BVB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Gladbach: Sippel - Ginter, Zakaria, Elvedi - Lazaro, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Stindl - Hofmann, Plea

Sippel - Ginter, Zakaria, Elvedi - Lazaro, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Stindl - Hofmann, Plea BVB: Hitz - Meunier, Can, Hummels, Guerreiro - Delaney - Bellingham, Dahoud - Reus, Sancho - Haaland

Borussia Mönchengladbach vs. BVB: Viertelfinale im DFB-Pokal heute im TV und Livestream

Das Duell heute könnt Ihr zum einen bei Sky im TV und Livestream verfolgen. Der Pay-TV-Sender überträgt auf Sky Sport 2 HD und Sky Sport 3 HD live und in voller Länge. Kommentator dabei ist Wolff Fuss. Zum Sky-Livestream gelangt Ihr entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket. Beide Varianten sind mit Kosten verbunden.

Aber auch im Free-TV gibt es Gladbach gegen Dortmund heute zu sehen. Das Pokalspie überträgt die ARD in der Sportschau Sendung. Bereits um 20.15 Uhr startet die Vorberichterstattung zum Spiel. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet auch einen kostenlosen Livestream an.

DFB-Pokal: Das Viertelfinale im Überblick