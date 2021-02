DFB-Pokal: Rot-Weiß Essen - Bayer Leverkusen heute im Liveticker

Vorjahresfinalist Bayer Leverkusen gastiert im Achtelfinale des DFB-Pokals bei dem Drittligisten Rot-Weiß Essen. Hier könnt Ihr das Duell im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Rot-Weiß Essen - Bayer Leverkusen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Verzichten muss Bosz heute personell auf den rotgesperrten Jonathan Tah und den mit dem Coronavirus infizierten Nadiem Amiri. Ebenso fehlen Santiago Arias mit einem Wadenbeinbruch, Mitchell Weiser mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel, Julian Baumgartlinger nach einer Operation am Kreuzband, sowie Paulinho, der sich nach seinem Kreuzbandriss im Aufbautraining befindet.

Vor Beginn:

Kontrahent Bayer Leverkusen hat derweil nur eines seiner letzten vier Partien für sich entscheiden können. Die Werkself geht mit zwei 0:1-Niederlagen am Stück gegen RB Leipzig und den VfL Wolfsburg in dieses Pokalspiel. In der Bundesliga ist das Team von Peter Bosz auf den fünften Rang zurückgefallen.

Vor Beginn:

Der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Auch heute wieder? In der letzten Runde hat RWE als Drittligist den Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf eliminieren können. Das soll jetzt auch Leverkusen widerfahren, wenn es nach den Essenern geht. An Selbstvertrauen mangelt es ihnen sicher nicht: Ein Pflichtspiel verloren haben sie zuletzt nämlich im Februar 2020!

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der DFB-Pokal-Achtelfinal-Partie zwischen Rot-Weiß Essen und Bayer Leverkusen! Anstoß im Stadion Essen ist um 18.30 Uhr.

Rot-Weiß Essen - Bayer Leverkusen: Voraussichtliche Aufstellungen

Davari - Plechaty, Heber, Grote, A. Hahn, Grund - Harenbrock, Kehl-Gomez - Young, Engelmann, Kefkir Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Fosu-Mensah, Dragovic, Wendell - Aranguiz - Demirbay, Wirtz - Bellarabi, Alario, Bailey

DFB-Pokal: Rot Weiß Essen - Bayer Leverkusen live im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen zwischen Essen und Leverkusen bekommt Ihr ausschließlich im Pay-TV zu sehen. Sky besitzt die TV-Rechte am DFB-Pokal und zeigt die Partie auf Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD. Übertragungsstart ist eine halbe Stunde vor Anstoß um 18 Uhr.

Sky könnt Ihr mittels Sky Go und Sky Ticket auch streamen. Zudem bietet der Bezahlsender ein Ticket an, mit dem Ihr bei Sky von heute ab 17.40 Uhr bis Mittwoch um 23.30 Uhr alle Achtelfinalspiele angucken könnt. Es kostet 15 Euro.