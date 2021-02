BVB - SC Paderborn: DFB-Pokal heute im Liveticker

Borussia Dortmund empfängt im DFB-Pokal-Achtelfinale den SC Paderborn im Signal-Iduna-Park. SPOX begleitet die Partie für Euch im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

BVB - SC Paderborn heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Dem BVB fehlen auch heute wieder einige Leistungsträger. Torwart Roman Bürki hat seine Schulterprobleme noch nicht auskuriert, Thorgan Hazard und Dan-Axel Zagadou befinden sich im Aufbautraining, Thomas Meunier plagen weiterhin Kniebeschwerden. Und Axel Witsel fällt mit seinem Achillessehnenriss bekanntlich länger aus.

Vor Beginn:

Paderborn stieg am Ende jener Saison in die 2. Bundesliga ab und liegt dort momentan auf dem neunten Rang. Dem Hamburger SV musste man sich kürzlich nach zuvor vier ungeschlagenen Spielen in Serie 1:3 geschlagen geben. Der BVB hat derweil 3:1 gewonnen - nach einem Rückstand gegen den FC Augsburg wurde es noch etwas mit einem Sieg. Der sechste Tabellenplatz, den sie gerade belegen, ist für die Westfalen aber eine herbe Enttäuschung.

Vor Beginn:

Als Paderborn zuletzt in Dortmund gastierte, bekamen die Fußballfans einiges geboten. Die Gäste führten zur Halbzeit völlig überraschend haushoch 3:0, nach dem Seitenwechsel startete der BVB dann eine Aufholjagd und holte noch ein 3:3. Dennoch wurden die Borussen nicht nur zum Pausenpfiff, sondern auch nach dem Abpfiff von ihren eigenen Fans ausgepfiffen. Abgespielt hat sich das im November 2019 in der Bundesliga.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen im Liveticker! Hier verpasst Ihr vom DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn heute nichts. Der Anpfiff im Signal-Iduna-Park ertönt um 20.45 Uhr.

BVB - SC Paderborn: Voraussichtliche Aufstellungen

Hitz - Morey, Akanji, Hummels, N. Schulz - Delaney - Sancho, Brandt, Reus, Reyna - Haaland SC Paderborn: Zingerle - Dörfler, Hünemeier, Schonlau, Collins - Schallenberg, Thalhammer - Führich, Srbeny, Antwi-Adjei - Michel

DFB-Pokal: BVB - SC Paderborn live im TV und Livestream

BVB gegen Paderborn seht Ihr sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV. Neben Sky, das die Übertragungsrechte für sämtliche Pokal-Partien besitzt, zeigt die ARD die Begegnung ebenso. Das Erste geht um 20.15 Uhr mit der Sportschau auf Sendung bietet dabei als zusätzliche Option online einen Livestream an.

Bei Sky läuft das Spiel auf Sky Sport 5 und Sky Sport 5 HD, die Übertragung startet um 20.35 Uhr. Sky könnt Ihr via Sky Go und Sky Ticket auch streamen. Darüber hinaus habt Ihr die Möglichkeit, Euch für 15 Euro ein Ticket zu kaufen, mit dem Ihr bei Sky von heute ab 17.40 Uhr bis Mittwoch um 23.30 Uhr sämtliche Achtelfinalspiele angucken könnt.