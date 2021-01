Am heutigen Sonntag findet die Auslosung für das Achtelfinale im DFB-Pokal statt. SPOX verrät Euch, wer die Auslosung im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

Am 2. und 3. Februar stehen die Partien im Achtelfinale statt. Außerdem wird heute im DFB-Pokal der Frauen das Viertelfinale ausgelost.

DFB-Pokal: Wer zeigt/überträgt heute die Achtelfinal-Auslosung im TV und Livestream?

Die Auslosung für die 3. Runde, dem Achtelfinale, wird heute von der ARD durchgeführt. Um 17.30 Uhr startet dort die Berichterstattung in der Sportschau.

Durch die Ziehung wird Euch folgendes Personal führen:

Moderation: Alexander Bommes

Alexander Bommes Losfee: Sven Hannawald

Sven Hannawald Leiter der Auslosung: Peter Frymuth (DFB-Vizepräsident)

Der öffentlich-rechtliche Sender bietet zudem einen Livestream an, den Ihr kostenfrei nutzen könnt.

DFB-Pokal: Die Achtelfinal-Auslosung im Liveticker verfolgen

SPOX ist auch bei der Achtelfinal-Auslosung am Start und bietet einen Liveticker an. Schon gewusst? Hier auf SPOX gibt es täglich zahlreiche Liveticker zu den Events der Sport-Welt.

DFB-Pokal: Die Ergebnisse der 2. Runde

So gingen die Spiele in der 2. Runde aus:

Datum Begegnung Ergebnis 22.12.2020, 18.30 Uhr SSV Ulm 1846 - FC Schalke 04 1:3 (0:1) 1. FC Köln - VfL Osnabrück 1:0 (1:0) FC Augsburg - RB Leipzig 0:3 (0:1) 1899 Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth 8:9 (1:1 / 2:2 / 2:2) (n.E.) 22.12.2020, 20 Uhr Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund 0:2 (0:1) 22.12.2020, 20.45 Uhr SV Elversberg - Borussia Mönchengladbach 0:5 (0:3) Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98 0:3 (0:1) 1. FC Union Berlin - SC Paderborn 07 2:3 (1:3) 23.12.2020, 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf 3:2 (2:1) VfL Wolfsburg - SV Sandhausen 4:0 (3:0) 23.12.2020, 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SSV Jahn Regensburg 2:4 (0:0 / 0:0 / 0:0) (n.E.) VfB Stuttgart - SC Freiburg 1:0 (1:0) Hannover 96 - Werder Bremen 0:3 (0:2) 1. FSV Mainz 05 - VfL Bochum 2:5 (1:0 / 2:2 / 2:2) (n.E.) 12.01.2021, 20.45 Uhr Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt -:- 13.01.2021, 20.45 Uhr Holstein Kiel - Bayern München -:-

DFB-Pokal: Warum haben FC Bayern und Bayer Leverkusen noch nicht gespielt?

Der FC Bayern München und Bayer Leverkusen werden ihre Partien erst am 12. bzw. 13. Januar absolvieren. Aufgrund des kompakten Spielplans haben beide Europapokal-Teilnehmer beim DFB einen Antrag auf Spielverlegung gestellt gehabt.

Eigentlich wollte auch RB Leipzig das Pokalspiel verlegen. Der FC Augsburg stemmte sich aber dagegen und lehnte einen Antrag der Roten Bullen ab.

DFB-Pokal: Diese Mannschaften sind noch im Topf

Bis auf die noch zwei offenen Mannschaften haben sich folgende Vereine für das Achtelfinale qualifiziert:

Bundesliga: Schalke 04, 1. FC Köln, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart, Werder Bremen

Schalke 04, 1. FC Köln, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart, Werder Bremen 2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth, Darmstadt 98, SC Paderborn, VfL Bochum, Jahn Regensburg

SpVgg Greuther Fürth, Darmstadt 98, SC Paderborn, VfL Bochum, Jahn Regensburg Regionalliga: Rot-Weiss Essen

DFB-Pokal der Frauen: Auslosung der Viertelfinal-Partien

Neben dem Achtelfinale der Herren werden heute zudem die Viertelfinal-Partien ausgelost. Fünf der acht teilnehmenden Klubs stehen fest:

Bundesliga: SC Freiburg, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, TSG Hoffenheim

SC Freiburg, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, TSG Hoffenheim 2. Bundesliga: SG 99 Andernach

Wie bei den Männern gibt es auch bei den Frauen noch offene Plätze. Drei Spiele sind in den Januar bzw. Februar verlegt worden:

30.01.2021, 15 Uhr: Walddörfer SV (Regionalliga) - Bayern München (Bundesliga)

Walddörfer SV (Regionalliga) - Bayern München (Bundesliga) 28.02.2021, 13 Uhr: 1. FFC Turbine Potsdam - SC Sand (beide Bundesliga)

1. FFC Turbine Potsdam - SC Sand (beide Bundesliga) 28.02.2021, 14 Uhr: Werder Bremen - SV Meppen (beide Bundesliga)

DFB-Pokal der Frauen: Termine

Runde Termin Viertelfinale 20./21. März 2021 Halbfinale 3./4. April 2021 Finale in Köln 29. Mai 2021

DFB-Pokal: Die Termine im Überblick

In diesem Jahr findet das DFB-Pokal-Finale nicht an einem Samstag, sondern an einem Donnerstag (Christi Himmelfahrt) statt.

Am Austragungsort hat sich aber nichts geändert: Bis mindestens 2025 wird das Endspiel im Berliner Olympiastadion gespielt werden.