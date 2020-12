DFB-Pokal, 2. Runde: RB Leipzig dominiert FC Augsburg - TSG Hoffenheim zittert sich in die Verlängerung

RB Leipzig, der FC Schalke 04 und der 1. FC Köln stehen im Achtelfinale des DFB-Pokals. Die TSG Hoffenheim muss gegen Greuther Fürth in die Verlängerung.

RB Leipzig hat sich für seine "Niederlage" im Pokal-Terminstreit gerächt und dem FC Augsburg gründlich das Weihnachtsfest verdorben. Die spielerisch klar überlegene Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann setzte sich im einseitigen Bundesliga-Duell völlig verdient mit 3:0 (1:0) bei den bayerischen Schwaben durch und zog zum dritten Mal nacheinander ins Pokal-Achtelfinale ein.

Willi Orban (11.) brachte den Finalisten von 2019 mit seinem Kopfballtreffer früh auf die Siegerstraße, den Rest besorgten Joker Yussuf Poulsen nach feinem Solo (74.) und Angelino mit einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze (82.). Augsburg konnte sich bei seinem überragenden Torhüter Rafal Gikiewicz bedanken, dass das vierte Pokalduell mit RB (jetzt 2:2 Siege) nicht viel früher entschieden war.

Bescherung von Modeste: Köln glanzlos im Achtelfinale

Dank Anthony Modeste hat der 1. FC Köln erstmals seit drei Jahren das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht.

Der Stürmer entschied das Zweitrundenduell mit dem hartnäckigen Zweitligisten VfL Osnabrück mit seinem Tor und bescherte dem Favoriten zwei Tage vor Heiligabend ein glanzloses 1:0 (1:0). Modeste (45.+1) traf unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff. Für den lange verletzten Franzosen war es das erste Tor seit dem 1:1 in der Bundesliga beim FC Augsburg am 7. Juni.

Für den Einzug ins Achtelfinale erhält Köln etwa 700.000 Euro - Geld, das der FC angesichts seiner Verluste durch die Corona-Pandemie gut gebrauchen kann. Auf wen die Kölner in der nächsten Runde treffen, wird am 3. Januar ausgelost. Angesetzt ist das Achtelfinale am 2. und 3. Februar.

DFB-Pokal: Die Ergebnisse im Überblick

TSG Hoffenheim - Greuther Fürth LIVE (2:2, 2:1)

Tore: 1:0 Kramaric (13.), 1:1 Ernst (21.), 1:2 Meyerhofer (46.), 2:2 Akpoguma (49.)

1:0 Kramaric (13.), 1:1 Ernst (21.), 1:2 Meyerhofer (46.), 2:2 Akpoguma (49.) Bes. Vorkommnis: Baumann hält Foulelfmeter gegen Seguin (90.+4)

SSV Ulm 1846 - FC Schalke 04 1:3 (0:1)

Tore: 0:1 Serdar (27.), 0:2 Raman (51.), 0:3 Raman (62.), 1:3 Reichert (82.)

0:1 Serdar (27.), 0:2 Raman (51.), 0:3 Raman (62.), 1:3 Reichert (82.) Bes. Vorkommnis: Fährmann hält Foulelfmeter gegen Reichert (82.)

FC Augsburg - RB Leipzig 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Orban (11.), 0:2 Poulsen (75.), 0:3 Angelino (82.)

1. FC Köln - VfL Osnabrück 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Modeste (45.+1)

Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund LIVE

SV Elversberg - Borussia Mönchengladbach -:- (20.45 Uhr)

Dynamo Dresden - SV Darmstadt -:- (20.45 Uhr)

Union Berlin - SC Paderborn -:- (20.45 Uhr)