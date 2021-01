FC Bayern München - Erkenntnisse zur Pokalblamage bei Holstein Kiel: Flicks Defensivkritik verpufft - keine Pause für Lewandowski

Der FC Bayern hat zum ersten Mal seit der Saison 2000/01 nicht das Pokal-Achtelfinale erreicht. Die sensationelle Niederlage in Kiel war jedoch bei weitem kein Zufallsprodukt, sondern eine Konsequenz der vergangenen Wochen. Denn die Gegner der Münchner haben längst Antworten auf das bayrische Spiel gefunden. Die Erkenntnisse.

1. Hansi Flicks Defensivkritik verpufft

Es ist mittlerweile die alte Leier beim FCB: Die defensive Absicherung und das hohe Verteidigen. Bereits vor dem Spiel stellte Trainer Hansi Flick, angesprochen auf die Entstehung des 1:2-Anschlusstreffers gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende, klar, dass es keine Frage des Systems, sondern der Ausführung sei: "Wenn kein Druck auf dem Ball ist, muss man die Tiefe absichern. Das war nicht der Fall. Niklas muss da mitgehen, das weiß er auch. Das darf nicht passieren."

Ungewohnt deutliche Worte in Richtung eines einzelnen Spielers sind eigentlich untypisch für Flick, der sich gewöhnlich schützend vor seine Mannschaft stellt. Noch weniger dürfte es dem Triple-Coach gefallen haben, dass seine Worte offenbar in der Kabine überhaupt keinen Widerhall fanden. Bereitete das Abwehrverhalten in Kiel das gesamte Spiel über Sorgen, gibt es wohl keine Szene, die exemplarischer für das Bayern-Dilemma stehen könnte als das 1:1 durch Bartels.

Ein vermeintlich harmloser langer Ball von Kiel-Rechtsverteidiger Jannik Dehm flog vorbei an Freund und Feind hinter die letzte Linie der Bayern, Süle stand komplett falsch und wurde zudem von seinen Nebenmännern Lucas Hernandez und Bouna Sarr im Stich gelassen. Diese rückten viel zu wenig ein, Süle sah sich drei Gegenspielern gegenüber und ließ zudem jegliche Handlungsschnelligkeit vermissen.

FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken zum DFB-Pokal-Spiel bei Holstein Kiel © getty 1/17 Der FC Bayern ist sensationell in der 2. Runde des DFB-Pokals an Zweitligist Holstein Kiel gescheitert. Während in der Defensive besonders ein Spieler enttäuschte, konnte Torhüter Neuer im Elfmeterschießen keinen Einfluss nehmen. Die Einzelkritiken. © getty 2/17 MANUEL NEUER | Tor | Note: 4 | Konnte sich während des Spiels nicht auszeichnen, weil das, was aufs Tor kam, (unhaltbar) drin war. Im Elfmeterschießen sechsmal bezwungen. © getty 3/17 BOUNA SARR | Abwehr | Note: 4 | Durfte nach langer Startelf-Abstinenz mal wieder von Beginn an ran. Sah beim 1:1 nur die Hacken von Bartels und blieb im Offensivspiel ohne nennenswerte Akzente. In dieser Form keine adäquate Alternative für hinten rechts. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE | Abwehr | Note: 4,5 | Wurde im Vorfeld des 1:1 mit einem simplen Pass aus dem Spiel genommen und wirkte schwerfällig. Hatte in der 69. Minute Glück, dass ein Luftloch ungestraft blieb. Süle ist aktuell weit von seiner Topform entfernt. © getty 5/17 LUCAS HERNANDEZ | Abwehr | Note: 3,5 | Stabiler als Süle, aber auch Hernandez versprühte nicht die ganz große Sicherheit. Verbuchte die meisten klärenden Aktionen aufseiten der Bayern (4). © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES | Abwehr | Note: 3 | Offensivfreudiger, engagierter als sein Pendant auf der rechten Seite. Davies wartete zudem mit der besten Zweikampfquote (91,7 Prozent) auf und hätte in der Verlängerung beinahe auf 3:2 gestellt. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH | Mittelfeld | Note: 3,5 | Viel unterwegs, viele Ballaktionen, aber ohne den ganz großen Einfluss aufs Geschehen. Ein nüchterner, sachlicher Auftritt des Nationalspielers. Nüchtern und sachlich war dann auch sein Elfer. © getty 8/17 CORENTIN TOLISSO | Mittelfeld | Note: 4 | Ebenfalls nicht sonderlich auffällig, aber wie Kimmich solide. Hätte vor dem gegnerischen Tor eigensinniger agieren müssen, entschied sich aber dafür, den Ball per Kopf aus fünf Metern querzulegen (45.+1). © getty 9/17 SERGE GNABRY | Angriff | Note: 4 | Erzielte das 1:0 (aus Abseitsposition), danach als Lewandowski-Vertreter an vorderster Front aber weitestgehend unsichtbar (40 Ballaktionen). Ging kurz vor Ende der regulären Spielzeit. © getty 10/17 JAMAL MUSIALA | Mittelfeld | Note: 3 | Anfangs noch ohne Bindung, verbesserte sich der Youngster im Laufe der Begegnung. Führte die meisten Zweikämpfe, zog das Foul, das zum 2:1 führte und scheiterte aus 16 Metern an Gelios und Außenpfosten (66.). © getty 11/17 LEROY SANE | Mittelfeld | Note: 3,5 | Weltklasse-Freistoß zum 2:1, ansonsten jedoch ziemlich blass. Sane hatte die schwächste Zweikampfbilanz (27,3 Prozent) und verlor die meisten Bälle aufseiten der Gäste (16). Machte in der 74. Platz für Costa. © getty 12/17 THOMAS MÜLLER | Mittelfeld | Note: 3 | Vor allem im ersten Durchgang bester Bayern-Spieler. War überall zu finden und gab den Dauerantreiber, zudem entscheidend für das 1:0. Im weiteren Verlauf fiel "Radio Müller" etwas ab, blieb vom Punkt aber sicher. © getty 13/17 DOUGLAS COSTA | Mittelfeld | Note: 4 | Blieb nach seiner Einwechslung erneut vieles schuldig, traf aber immerhin im Elfmeterschießen sicher. © getty 14/17 ROBERT LEWANDOWSKI | Angriff | Note: 4 | Kam spät in die Begegnung und wurde von der Kieler Hintermannschaft sofort bearbeitet. Lewandowski traf zur Abwechslung mal nicht - außer im Elfmeterschießen. © getty 15/17 BENJAMIN PAVARD | Abwehr | Note: 3,5 | Gewann alle seine Zweikämpfe. Es half am Ende aber nichts. © getty 16/17 MARC ROCA | Mittelfeld | Note: 4 | Hätte wahrscheinlich nicht mit so vielen Minuten gerechnet. Der Spanier spielte recht ordentlich, wurde aber zum großen Unglücksraben, weil er den entscheidenden Elfer verschoss. © getty 17/17 DAVID ALABA | Mittelfeld | Note: Ohne Bewertung | Sein verwandelter Elfmeter blieb am Ende wertlos.

Bayern-Fehler wiederholen sich: "Haben wir angesprochen"

"Das ist das gleiche Muster. Wir haben die Dinge angesprochen, wir müssen in so einer Situation das Zentrum dicht machen und die Tiefe sichern. Das haben wir nicht gemacht", sagte Flick nach dem Aus. "Wieder einmal", könnte man ergänzen. "Wir müssen die Dinge trainieren, eine bessere Kompaktheit haben und wieder in die Spur kommen."

Abgesehen von der Personalie Süle, dem schlechtesten Münchner an diesem Pokalabend (SPOX-Note 4,5), wirft dies die Frage auf, ob sich der FC Bayern mit seiner taktischen Ausrichtung einen Gefallen tut. Einerseits sorgt das straffe Programm in Corona-Zeiten für einen hohen Kräfteverschleiß in Kombination mit einer aufwendigen Spielphilosophie, andererseits verhindern Rotationen sowie Einsätze auf verschiedenen Positionen (wie im Falle von Süle) die notwendige Eingespieltheit.

So merkte auch ARD-Experte Bastian Schweinsteiger in der Halbzeitpause an, dass man sich "schon mal die Frage stellen" müsse, "ob das die richtige taktische Variante ist, immer so hoch zu stehen. Das ist ja nicht zum ersten Mal der Fall, dass jemand allein auf Manuel Neuer zuläuft". Ähnlich sah es Thomas Müller: "Darüber sprechen wir schon seit einiger Zeit, über diese Art der Gegentore."

Stets verwies Flick (zurecht) darauf, dass die Lösung dieses Problems nicht nur auf die Leistung von Spielern wie des wieder einmal schwachen Sarr oder des defensiv wackligen Alphonso Davies zurückzuführen ist, sondern im Teamverbund gelöst werden muss. Doch steht hierfür das passende Spielermaterial zur Verfügung?

Spieler wie Leroy Sane oder der eingewechselte Douglas Costa sind nicht dafür bekannt, die Außenverteidiger in der Rückwärtsbewegung tatkräftig zu unterstützen - sei es aufgrund fehlender Laufbereitschaft oder fehlender taktischer Fähigkeiten, wie Robin Dutt jüngst im Falle von Sane im "kicker meets DAZN"-Podcast anmerkte.

Doch auch Serge Gnabry hat diesbezüglich Luft nach oben, wie Flick mit seinem Ruf "Serge, mein Gott", andeutete, der in der zweiten Halbzeit bestens über die Stadionmikrofone zu vernehmen war. Wieder einmal war er mit der Rückwärtsbewegung seines Mittelfeldspielers nicht einverstanden. "Wir haben nicht nur einen Plan A", entgegnete Flick zwar Kritikern - es erscheint derzeit aber anders.