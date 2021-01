DFB-Pokal: Die Auslosung des Achtelfinales im Liveticker

Heute findet die Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinales statt. Hier bei SPOX könnt Ihr die Ziehung im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

DFB-Pokal: Die Auslosung des Achtelfinales heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Bayern München und Bayer Leverkusen haben ihre Zweitrundenpartien noch nicht absolviert. Beide Klubs hatten beim Deutschen Fußball Bund (DFB) aufgrund des dichten Spielplans um Verschiebung ihrer Termine gebeten. Diese Änderungen wurden genehmigt. Erst am 12. bzw. 13. Januar müssen die Bayern und die Leverkusener in der 2. Runde ran.

Vor Beginn:

Ex-Skispringer und Sportschau-Experte Sven Hannawald wird als Losfee eingesetzt. DFB-Vizepräsident Peter Frymuth ist der Ziehungsleiter.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zur Auslosung des Achtelfinales im DFB-Pokal. Die Ziehung startet heute um 17.30 Uhr.

DFB-Pokal: Die Auslosung des Achtelfinales im TV und Livestream

Die Achtelfinal-Auslosung könnt Ihr heute im Free-TV in der ARD in der Sportschau verfolgen. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet dazu auch einen Livestream an. Auf diesen könnt Ihr völlig ohne Kosten zugreifen.

DFB-Pokal: Die Ergebnisse der 2. Runde im Überblick