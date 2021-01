Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 4:1: Werkself überrollt SGE nach 0:1-Rückstand und zieht ins DFB-Pokal-Achtelfinale ein

Vorjahresfinalist Bayer Leverkusen hat ein wichtiges Lebenszeichen gesendet und zudem seine Titelambitionen im DFB-Pokal eindrucksvoll untermauert. Im Zweitrunden-Nachholspiel bezwang die Mannschaft von Trainer Peter Bosz die "Pokalspezialisten" von Eintracht Frankfurt in einem spannenden und intensiven Kampf mit 4:1 (1:1) und zog ins Achtelfinale ein.

Bayer revanchierte sich damit für die unerwartete 1:2-Niederlage vor zehn Tagen bei den Hessen in der Bundesliga und feierte nach drei sieglosen Partien wieder einen Erfolg. "Am Anfang haben wir etwas gezittert, hätten fast das 0:2 kassiert. Danach sind wir besser ins Spiel gekommen und haben die Tore gemacht. Vielleicht ist es am Ende etwas zu hoch, aber die Hauptsache ist: Wir sind weiter!", sagte Bayer-Keeper Lukas Hradecky.

"Das ist sehr unglücklich gelaufen. Wir machen verdient das 1:0, haben die Chance zum 2:0. Dann kommt der bittere Elfmeter und das Spiel kippt", sagte Sebastian Rode bei Sky.

Amin Younes (6.) brachte die Eintracht, die in den vergangenen vier Spielzeiten dreimal das Halbfinale erreicht und 2018 gegen Rekordsieger Bayern München überraschend den Pokalsieg gefeiert hatte, nach einer sehenswerten Kombination in Führung. Bayer-Torjäger Lucas Alario (27.) glich per Handelfmeter aus. Nach der Pause drehte Edmond Tapsoba (49.) mit seinem ersten Pflichtspieltor im Bayer-Dress die Partie. Moussa Diaby (67. und 87.) erhöhte noch. Nationalspieler Jonathan Tah (73.) sah wegen einer Notbremse die Rote Karte.

Vor dem Spiel sorgte zunächst eine Personalie bei den Gästen für Aufsehen. Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic bestätigte vor dem Anpfiff bei Sky die Rückkehr von Stürmer Luka Jovic. Der 23-jährige Serbe soll bis zum Saisonende vom spanischen Rekordmeister Real Madrid ausgeliehen werden, vorbehaltlich einer medizinischen Untersuchung - bei Bayer kehrte Kapitän Charles Aranguiz nach fast dreimonatiger Verletzungspause in den Kader zurück.

Bayer Leverkusen: Das sind die größten Transferflops der Werkself seit 2000 © getty 1/41 Bayer Leverkusen ist besonders für seine gute Connection nach Südamerika bekannt. Doch auch die Werkself hat auf dem Transfermarkt des Öfteren daneben gegriffen. SPOX blickt auf die größten Flops seit 2000. © getty 2/41 Daniel Schwaab (2009 bis 2013 bei Bayer Leverkusen, Verteidiger, kam für 0,25 Millionen Euro vom SC Freiburg) - 119 Spiele, 0 Tore, 7 Assists © getty 3/41 Schwaab wurde als großes Talent verpflichtet. Ihm wurde viel Spielzeit gegeben, doch seine Entwicklung verlief nicht wie erhofft. Nach vielen unnötigen Fehlern wechselte er ablösefrei nach Stuttgart. Seine Karriere beendete er 2020. © getty 4/41 Domagoj Vida (2010 bis 2011 bei Bayer Leverkusen, Verteidiger, kam für 2,4 Millionen Euro von NK Osijek) - 9 Spiele, 0 Tore, 1 Assist © getty 5/41 Der Kroate konnte sich nie bei der Werkself durchsetzen und lief in der Bundesliga nur einmal auf. Für 1,3 Mio. Euro verkaufte Bayer den Innenverteidiger an Dinamo Zagreb. Inzwischen spielt er für Besiktas in der Türkei. © getty 6/41 Arkadiusz Milik (2013 bis 2015 bei Bayer Leverkusen, Stürmer, kam für 2,6 Millionen Euro von Gornik Zabrze) - 8 Spiele, 0 Tore, 2 Assists © getty 7/41 Mit großen Erwartungen wurde der heutige Neapel-Stürmer aus Polen verpflichtet, durchsetzen konnte er sich in Leverkusen nie. Nach einer Leihe verpflichtete ihn Ajax Amsterdam 2015 für 2,8 Mio. Euro fest. © getty 8/41 Nicolai Jörgensen (2010 bis 2013 bei Bayer Leverkusen, Stürmer, kam für 0,8 Millionen Euro von Akademisk BK) - 21 Spiele, 0 Tore, 3 Assists © getty 9/41 Nach einer starken Vorbereitung verletzte sich der Däne schwer und fand nie mehr zur alten Form zurück. Nach einem Leihgeschäft mit dem 1. FC Kaiserslautern wurde er nach Kopenhagen verliehen, wo er schließlich 2013 fest verpflichtet wurde. © getty 10/41 Andres Guardado (2014 bei Bayer Leverkusen, Mittelfeldspieler, kam für eine Leihgebühr von 1 Million Euro vom FC Valencia) - 7 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 11/41 Der Mexikaner kam per Leihe im Winter und enttäuschte auf ganzer Linie. Erst gegen Saisonende steigerte er sich - zu spät für Leverkusen, weshalb keine Verpflichtung zustande kam. Heute spielt er bei Betis Sevilla. © getty 12/41 Junior Fernandes (2012 bis 2014 bei Bayer Leverkusen, Stürmer, kam für 4,7 Millionen Euro von Club Universidad de Chile) - 13 Spiele, 1 Tor, 3 Assists © getty 13/41 In Südamerika hatte er die gegnerischen Verteidiger noch in Angst und Schrecken versetzt, doch in der Bundesliga war er weitestgehend harmlos. Dinamo Zagreb nahm Bayer das Missverständnis für 2,5 Mio. Euro ab. Heute spielt er in den Emiraten. © getty 14/41 Josip Drmic (2014 bis 2015 bei Bayer Leverkusen, Stürmer, kam für 6,8 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg) - 38 Spiele, 6 Tore, 1 Assist © getty 15/41 Nach 17 Toren für den Club in der Vorsaison hatte Bayer große Hoffnungen, gegen Kießling konnte er sich aber nicht durchsetzen. Gladbach kaufte den Schweizer für stolze zehn Mio. Euro, wo Drmic ebenfalls floppte. Aktuell spielt er für Norwich. © getty 16/41 Robbie Kruse (2013 bis 2017 bei Bayer Leverkusen, Flügelspieler, kam für 1,5 Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf) - 46 Spiele, 3 Tore, 4 Assists © getty 17/41 In Düsseldorf hatte der Australier noch überzeugt, in Leverkusen angekommen blieb er aber hinten den Erwartungen zurück. Es folgte eine Leihe nach Stuttgart, ehe er für 0,5 Mio. Euro nach China verkauft wurde. Nun spielt er wieder in seinem Heimatland. © getty 18/41 Landon Donovan (1999 bis 2005 bei Bayer Leverkusen, Stürmer, kam ablösefrei von IMG Bradenton Academics) - 9 Spiele, 0 Tore, 1 Assist © getty 19/41 Der US-Amerikaner kam fast nur bei den Amateuren zum Einsatz, ehe er für drei Jahre in seine Heimat ausgeliehen und später von LA Galaxy verpflichtet wurde. Er sollte 2009 auch noch bei den Bayern zum Flop avancieren. Heute ist er Trainer. © getty 20/41 Admir Mehmedi (2015 bis 2018 bei Bayer Leverkusen, Stürmer, kam für 8 Millionen Euro vom SC Freiburg) - 86 Spiele, 13 Tore, 15 Assists © getty 21/41 Der Schweizer hatte in Freiburg noch geglänzt, in drei Jahren bei der Werkself schaffte er es aber nie zum unumstrittenen Stammspieler. 2018 verkaufte ihn Leverkusen - ohne Verlust - für 8 Mio. Euro an Wolfsburg. Dort ist er heute noch. © getty 22/41 Andre Ramalho (2015 bis 2018 bei Bayer Leverkusen, Verteidiger, kam ablösefrei von Red Bull Salzburg) - 28 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 23/41 Leverkusen sicherte sich die Dienste des Brasilianers, ohne eine Cent auszugeben. Schnell wurde klar, dass er aber nicht den Ansprüchen genügt. Auch eine Leihe nach Mainz änderte nichts, weshalb er wieder an seinen Ex-Verein Salzburg abgegeben wurde. © getty 24/41 Giulio Donati (2013 bis 2016 bei Bayer Leverkusen, Verteidiger, kam für 3 Millionen Euro von Inter Mailand) - 67 Spiele, 1 Tor, 3 Assists © getty 25/41 In drei Jahren schaffte es der Italiener nie zum unumstrittenen Stammspieler und verursachte das ein um andere unnötige Gegentor. Mainz nahm Bayer den gelernten Rechtsverteidiger für 1 Mio. Euro ab. Inzwischen spielt er in Monza. © getty 26/41 Panagiotis Retsos (2017 bis 2020 bei Bayer Leverkusen, Verteidiger, kam für 17,5 Millionen Euro von Olympiakos Piräus) - 35 Spiele, 1 Tor, 3 Assists © getty 27/41 Der wohl teuerste Fehlgriff der Vereinsgeschichte - Stand jetzt! Auch aufgrund von vielen Verletzungen wurde das griechische Talent nur selten eingesetzt. Der mit 22 Jahren immer noch junge Verteidiger ist aktuell an Saint-Etienne ausgeliehen. © getty 28/41 Philipp Wollscheid (2012 bis 2015 bei Bayer Leverkusen, Verteidiger, kam für 7 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg) - 67 Spiele, 3 Tore, 0 Assists © getty 29/41 Für viel zu viel Geld holte Leverkusen den Verteidiger vom FCN, um schnell festzustellen, dass er höchstens ein solider, aber nicht fehlerfreier Rückhalt ist. Stoke legte immerhin noch 3,8 Mio. Euro für ihn hin. Aktuell der Co-Trainer von Lauterns U19. © getty 30/41 Theofanis Gekas (2007 bis 2010 bei Bayer Leverkusen, Stürmer, kam für 4,7 Millionen Euro vom VfL Bochum) - 66 Spiele, 17 Tore, 5 Assists © getty 31/41 Nachdem er sich in Bochum überraschend die Torjägerkanone gesichert hatte, erhoffte sich Bayer, einen neuen Knipser verpflichtet zu haben. Zum Stammspieler schaffte er es aber nie wirklich. Es folgte eine Leihe nach Berlin und der Verkauf an Frankfurt. © getty 32/41 Michael Rensing (2012 bis 2014 bei Bayer Leverkusen, Torhüter, kam ablösefrei vom 1. FC Köln) - 4 Spiele, 7 Gegentore, 1 Spiel zu Null © getty 33/41 Wie schon bei den Bayern und Köln schaffte es der Keeper auch in Leverkusen nicht, Stammkraft zu werden. Nach einer Saison ging er ablösefrei zur Fortuna und blieb dort sieben Jahre. Aktuell ist der 36-Jährige vereinslos. © getty 34/41 Konstantinos Stafylidis (2012 bis 2015 bei Bayer Leverkusen, Verteidiger, kam für 1,5 Millionen Euro von PAOK Saloniki) - 1 Spiel, 0 Tore, 0 Assists © getty 35/41 Saloniki behielt den Linksverteidiger für ein Jahr per Leihe, ehe er nach Leverkusen kam. Es folgte eine ernüchternde Saison mit nur einem Einsatz, ehe er an Fulham ausgeliehen und später an den FCA verkauft wurde. Heute spielt er in Hoffenheim. © getty 36/41 Vedran Corluka (2012 bei Bayer Leverkusen, Verteidiger, kam für eine Leihgebühr von 0,55 Millionen Euro von Tottenham Hotspur) - 8 Spiele, 0 Tore, 2 Assists © getty 37/41 Die Spurs und Leverkusen erhofften sich beide mehr von dem halbjährigen Leihgeschäft. Der Kroate schaffte es nicht, sich einen Stammplatz zu erspielen und kehrte nach London zurück. Im Sommer wurde er für 7 Mio. Euro an Lok Moskau verkauft. © getty 38/41 Angelos Charisteas (2009 bei Bayer Leverkusen, Stürmer, kam für eine Leihgebühr von 0,15 Millionen vom 1. FC Nürnberg) - 16 Spiele, 2 Tore, 2 Assists © getty 39/41 Bayer hatte wie schon der FCN deutlich mehr vom Held der Europameisterschaft 2004 erwartet. Nur eine Rückrunde ging der Grieche für die Werkself auf Torejagd, um wieder zu den Franken zurückzukehren. Aktuell ist er Sportlicher Leiter von Aris Saloniki. © getty 40/41 Jermaine Jones (2004 bis 2005 bei Bayer Leverkusen, Mittelfeldspieler, kam ablösefrei von Eintracht Frankfurt) - 9 Spiele, 0 Tore, 1 Assist © getty 41/41 In Leverkusen verpasste er den Durchbruch und kehrte nach nur einem halben Jahr per Leihe nach Frankfurt, wo der US-Amerikaner auch fest verpflichtet wurde, zurück. Seit 2020 arbeitet er als Jugendtrainer von Real So Cal in seinem Heimatland.

Younes bringt Frankfurt früh in Führung

Die Partie in der BayArena riss von Beginn an mit. Nach dem ersten schnellen Angriff musste der Ex-Frankfurter Lukas Hradecky direkt hinter sich greifen. Nachdem Erik Durm auf Daichi Kamada durchgesteckt hatte, fand der Japaner mit seiner Hereingabe den einlaufenden Younes, der eiskalt traf.

Davon angestachelt erspielte sich Bayer erste Möglichkeiten. Alario verpasste per Kopf (10.), Nadiem Amiri prüfte nach schöner Vorarbeit von Diaby Eintracht-Schlussmann Kevin Trapp (12.). Doch die Defensive der Werkself wackelte weiter erheblich. Im Gegenzug hebelte Andre Silva Nationalspieler Jonathan Tah aus, Hradecky verhinderte Schlimmeres.

In der Folge verpassten Martin Hinteregger (14.), Younes und Kamada (22.), auf eine zu diesem Zeitpunkt verdiente Zwei-Tore-Führung zu erhöhen. Frankfurt glänzte mit einer Reihe an sehenswerten Spielzügen, viel Tempo und Laufbereitschaft. So hatte Leverkusen Glück, dass Schiedsrichter Christian Dingert (Lebecksmühle) nach einem Handspiel von Durm zu Recht auf Handelfmeter entschied, den Alario sicher verwandelte.

Leverkusen nach dem Ausgleich besser

Durch den Ausgleich wurden die Spielanteile ausgeglichener. Bayer fand besser in die Begegnung und hatte mit einem Vollspannschuss des sehr auffälligen Wendell (41.) die beste Möglichkeit vor der Halbzeit.

Den besseren Start nach dem Seitenwechsel erwischte wieder Frankfurt. Doch Hradecky war nach 43 Sekunden gegen Aymane Barkok zur Stelle. Einen Blackout in der Eintracht-Abwehr nutzte Tapsoba völlig freistehend nach einem Freistoß von Kerem Demirbay per Kopf aus - Dingert hätte auf Abseits entscheiden müssen. Augenblicke später verpasste Demirbay nach einem technischen Leckerbissen aus kurzer Distanz die Vorentscheidung. Diaby machte es besser.

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen