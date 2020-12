DFB-Pokal: Hannover 96 - Werder Bremen heute live im TV und Livestream

Werder Bremen ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals heute bei Hannover 96 zu Gast. Wie Ihr das Duell heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

DFB-Pokal, Hannover 96 gegen Werder Bremen: Uhrzeit, Spielstätte, Ort

Das DFB-Pokal-Zweitrundenspiel zwischen dem Zweitligisten Hannover 96 und dem Bundesligisten Werder Bremen steigt am heutigen Mittwoch, den 23. Dezember. Angepfiffen wird die Partie um 20.45 Uhr in der HDI Arena in Hannover. Zuschauer dürfen wegen der Corona-Pandemie nicht ins Stadion.

DFB-Pokal: Hannover 96 gegen Werder Bremen heute live im TV und Livestream

Hannover 96 gegen Werder Bremen wird heute von Sky live und in voller Länge übertragen - sowohl im TV als auch im Livestream. Die Sky-Nutzer können die Partie ab 20.35 Uhr auf den Sendern Sky Sport 3 HD und Sky Sport 7 HD sehen. Michael Born ist dabei als Kommentator tätig.

Zusätzlich kann Hannover - Bremen auf Sky Sport 2 HD auch in der Konferenz mitverfolgt werden. Diese beginnt bereits ab 18 Uhr und beinhaltet alle sechs Pokalspiele des heutigen Mittwochs.

Wer die Begegnung im Livestream von Sky sehen möchte, benötigt dafür entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket (Option für Nicht-Kunden).

© Getty

DFB-Pokal: Hannover 96 - Werder Bremen im Liveticker

Für alle, die das Spiel sehen möchten, jedoch keinen Zugang zum TV- und Livestream-Angebot von Sky haben, können bei SPOX im detaillierten Liveticker alle relevanten Aktionen mitlesen.

Hier geht's zum Liveticker: Hannover 96 - Werder Bremen.

Hannover 96 gegen Werder Bremen: So gingen die vorigen fünf Duelle aus

Da die Hannoveraner bis zum Abstieg in der Saison 2018/19 jahrelang in der Bundesliga spielten, gab es einige Duelle mit Bremen. In den vergangenen fünf Aufeinandertreffen der beiden Klubs entschied Werder dreimal das Spiel für sich, einmal war der Sieger Hannover 96.

Datum Heim Ergebnis Auswärts Wettbewerb 19.01.2019 Hannover 96 0:1 Werder Bremen Bundesliga 25.08.2018 Werder Bremen 1:1 Hannover 96 Bundesliga 06.04.2018 Hannover 96 2:1 Werder Bremen Bundesliga 19.11.2017 Werder Bremen 4:0 Hannover 96 Bundesliga 05.03.2016 Werder Bremen 4:1 Hannover 96 Bundesliga

DFB-Pokal: Hannover 96 gegen Werder Bremen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Hannover 96: Esser - Muroya, M. Franke, Hübers, Hult - Haraguchi, Bijol - Ki. Schindler, Va. Sulejmani - Ducksch, Weydandt

Esser - Muroya, M. Franke, Hübers, Hult - Haraguchi, Bijol - Ki. Schindler, Va. Sulejmani - Ducksch, Weydandt Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, Möhwald, Augustinsson - Mbom, M. Eggestein - Chong, Sargent

DFB-Pokal: Die Mittwochsspiele im Überblick