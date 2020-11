DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt 1. FC Schweinfurt 05 gegen FC Schalke 04 heute live im TV und Livestream?

Zum Nachholspiel der ersten Runde des DFB-Pokals ist der FC Schalke 04 heute beim 1. FC Schweinfurt zu Gast. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

DFB-Pokal: Schweinfurt gegen Schalke heute live im TV und Livestream

Die DFB-Pokal-Partie der Schalker gegen Schweinfurt wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Weder die ARD noch das ZDF haben sich die entsprechenden Übertragungsrechte gesichert.

Lediglich beim Pay-TV-Sender Sky Sport könnt Ihr die Begegnung live und in voller Länge sehen. Auf Sky Sport 1 HD begrüßt Euch ab 16.15 Uhr Kommentator Marcus Lindemann. Einen Livestream bietet Sky via SkyGo an, mit SkyTicket könnt Ihr Euch auch als Nicht-Kunde einen 30 Tage befristeten Zugang erwerben.

Schweinfurt gegen Schalke: Wo und wann wird gespielt?

Da der 1. FC Schweinfurt 05, aufgrund der ab dem 2. November gültigen neuen Corona-Auflagen, freiwillig auf sein Heimrecht verzichtet, wird die Begegnung in der Schalker Veltins Arena ausgetragen. Selbstverständlich werden aber auch dort keine Fans anwesend sein können. Der Anpfiff der Partie soll im 16.30 Uhr am heutigen Dienstag erfolgen.

Die schlechtesten Trainerstarts auf Schalke: Wo landet Manuel Baum? © getty 1/23 Unter Manuel Baum läuft es auf Schalke noch immer nicht rund. Aus drei Spielen gab es lediglich einen Punkt bei einem Torverhältnis von 1:8. SPOX blickt daher auf die schlechtesten Starts der S04-Trainer nach drei Spielen. © getty 2/23 Huub Stevens (2018/19) – 4 Punkte, Tordifferenz: -1 © getty 3/23 Stevens übernahm am 25. Spieltag nach der Freistellung von Domenico Tedesco auf Platz 14 (nur vier Punkte Abstand auf den Relegationsplatz). Schalke holte insgesamt zehn Punkte und machte den Nicht-Abstieg bereits am 32. Spieltag perfekt. © imago images / Ferdi Hartung 4/23 Gyula Lorant (1978/79) – 4 Punkte, Tordifferenz: -3 © imago images / Sven Simon 5/23 Der ehemalige ungarische Weltklasse-Verteidiger kam mit ausgezeichneten Referenzen (u.a. Bayern München) nach Gelsenkirchen, trotz des Fehlstarts schaffte S04 den Klassenerhalt. Nach insgesamt neun Monaten musste er aber wieder seinen Koffer packen. © getty 6/23 Jens Keller (2012/13) – 4 Punkte, Tordifferenz: -4 © getty 7/23 Nach dem kleinen Tief am Anfang erreichte Kellers Mannschaft noch Rang 4, der zur CL-Quali berechtigte. Er hielt sich insgesamt 660 Tage im Amt und wurde erst im Oktober 2014 entlassen. Mit seinem Punkteschnitt (1,63) ist er einer der besten S04-Trainer. © imago images / Ferdi Hartung 8/23 Fahrundin Jusufi (1979/80) – 4 Punkte, Tordifferenz: -5 © imago images / WEREK 9/23 Der ehemalige Co-Trainer der Schalker übernahm im April 1980 und musste im Mai 1981 wieder gehen. Der neue Manager Rudi Aussauer beurlaubte ihn kurz nach seinem Amtsantritt und setzte sich selbst auf die Bank. Am Ende der Saison stieg S04 ab. © imago images / Pressefoto Baumann 10/23 Jörg Berger (1993/94) – 4 Punkte, Tordifferenz: -5 © imago images / Sven Simon 11/23 Der kleine Stotterstart reichte dank acht Siegen aus zwölf Spielen zum Klassenerhalt. Nach zwei Platzierungen im Mittelfeld wird S04 1995 Dritter. Nach einem Streit mit der Mannschaft muss Berger gehen, Schalke gewann in der Saison den UEFA Cup. © imago images / Oliver Hardt 12/23 Helmut Schulte (1992/93) - 3 Punkte, Tordifferenz: -2 © imago images / Baering 13/23 Schulte übernahm das Ruder von Udo Lattek. Er begann mit drei Unentschieden (u.a. gegen den BVB). Nach einem zehnten Platz und einem schlechten Start in die Saison 1993/94 wurde er entlassen. © imago images / Kicker 14/23 Fritz Langner (1963/64) – 3 Punkte, Tordifferenz: -5 © imago images / Ferdi Hartung 15/23 Langner übernahm Ende April 1964 das Traineramt bei S04, der Klub bliebt aber nur aufgrund der Aufstockung auf 18 Teams in der Bundesliga. 1967 verlor er mit S04 0:11 in Gladbach, seinen Hut musste er zum Ende der Saison nehmen. © imago images / Sven Simon 16/23 Jürgen Sundermann (1982/83) – 3 Punkte, Tordifferenz: -5 © imago images / Ferdi Hartung 17/23 Nach einem 0:5 im Pokal gegen Köln und einem Abstiegsplatz erhielt Sundermann die Chance, Schalke zu retten. Die Rückrunde verlief größtenteils so trostlos, dass kaum noch Zuschauer zu den Spielen kamen. S04 schaffte zwar die Relegation, stieg aber ab. © imago images / Sepp Siegl 18/23 Huub Stevens (1996/97) – 3 Punkte, Tordifferenz: -5 © imago images / Sven Simon 19/23 Stevens übernahm von Berger, konnte die Ergebnisse aber nicht sofort bessern. Am Ende der Saison holte Schalke den UEFA Cup und baute in der Folge eine Erfolgsmannschaft auf. Stevens wurde wegen anhaltender Erfolglosigkeit am 4. Dezember 2003 beurlaubt. © imago images / Ferdi Hartung 20/23 Karl-Heinz Marotzke (1967/77) – 1 Punkt, Tordifferenz: -9 © imago images / Ferdi Hartung 21/23 Marotzke, der zuvor ohne Erfolg in Osnabrück war, musste nach nur einem Sieg und drei Unentschieden in 13 Bundesligaspielen seinen Hut nehmen. Er war danach nie wieder in Deutschland als Trainer tätig. © getty 22/23 Markus Weinzierl (2016/17) - 0 Punkte, Tordifferenz: -7 © getty 23/23 Weinzierl, der für rund drei Mio. Euro aus Augsburg in den Ruhrpott kam, verlor sogar die ersten fünf Spiele. Nachdem er in der Liga nur den 10. Platz erreicht hatte, wurde er durch Tedesco ersetzt.

1. FC Schweinfurt 05 vs. FC Schalke 04: SPOX-Liveticker

Wer kein Sky-Sport-Abo hat, kann bei SPOX vorbei schauen. Wir tickern das Spiel live für Euch mit.

Schweinfurt - Schalke: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten beide Trainer ihre Teams aufs Feld schicken:

1. FC Schweinfurt 05: Zwick - M. Bauer, Rinderknecht, Grözinger - Fery, Böhnlein - Cekic, Ramser, Danhof, Martin Thomann - Jabiri

Es fehlen: Kleineheismann (Knöchelverletzung), Philp (Schulterverletzung)

FC Schalke 04: Rönnow - Thiaw, Sané, Nastasic - Ludewig, Oczipka - Mascarell - Harit, Skrzybski, Raman - Ibisevic

Es fehlen: Kabak (gesperrt)

DFB-Pokal, 1. Runde: Die bisherigen Ergebnisse