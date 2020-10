FC Bayern München gegen den 1. FC Düren heute live: Der DFB-Pokal im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München muss heute zum Nachholspiel der ersten Runde im DFB-Pokal beim 1. FC Düren ran. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr den Pokalauftakt des FCB heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der Titelverteidiger steigt mit etwas Verspätung in den DFB-Pokal ein. Das Spiel des FC Bayern gegen Düren wurde aufgrund des Erfolges des FCB in der Champions League in den Oktober verschoben, um den Spielern eine Pause zu gönnen. Die erste Pokal-Runde ist für den Triple-Sieger nun allerdings der Auftakt eines wahren Mammutprogramms im Oktober und November.

FC Bayern München gegen 1. FC Düren heute live: Ort, Datum

Die Partie findet am heutigen Donnerstag, den 15. Oktober, statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr in der Münchener Allianz Arena. Düren hatte das Heimrecht an den deutschen Rekordmeister abgetreten, da das heimische Stadion derzeit umgebaut wird.

Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen in der bayerischen Landeshauptstadt sind keine Fans in der Arena zugelassen.

FC Bayern - 1. FC Düren heute live im TV und Livestream

Fans des FC Bayern und diejenigen, die dem 1. FC Düren beim Duell David gegen Goliath die Daumen drücken, dürfen sich freuen: Das Match wird live im Free-TV übertragen. Sport1 besitzt die Rechte an ausgewählten Spielen des DFB-Pokals und zeigt die heutige Partie live.

Der Privatsender beginnt bereits ab 19 Uhr mit der Vorberichterstattung, ab 20.45 Uhr ist das Spiel Bayern München vs. 1. FC Düren auch im kostenlosen Livestream zu sehen.

Zusätzlich zeigt auch Sky die Partie live. Der Pay-TV-Sender hat sich die Rechte an allen Partien des DFB-Pokals gesichert. Auf Sky Sport 1 (HD) seid Ihr ab 20.15 Uhr live dabei, natürlich zeigt Sky das Spiel für seine Kunden auch im Livestream über SkyGo.

© imago images / Sven Simon

FC Bayern - 1. FC Düren: Der DFB-Pokal im Liveticker auf SPOX

Wer keine Möglichkeit hat, die Erstrunden-Partie des FCB live zu sehen, dem sei der Liveticker von SPOX ans Herz gelegt. Auch unterwegs bleibt Ihr so immer auf dem Laufenden.

Düren mit Kampfansage gegen ersatzgeschwächten FC Bayern

"Wir fahren nicht zum Sightseeing nach München!" So lautete die selbstbewusste Ansage von Dürens Präsident Wolfgang Spelthahn vor dem Duell mit dem FC Bayern München, der gleichzeitig einen Sinn für Humor bewies: "Wir wollen besser abschneiden als Schalke oder Barcelona."

Die Königsblauen kassierten zum Bundesliga-Auftakt eine 0:8-Klatsche gegen den FC Bayern, Barcelona ging im Viertelfinale der Champions League im August mit 2:8 gegen die Münchener unter. Düren kann sich berechtigte Hoffnungen machen, dass es für sie besser laufen wird, denn der FCB reist nur mit einer B-Mannschaft an.

Nach der Länderspielpause wird Trainer Hansi Flick auf die in den vergangenen Tagen eingesetzten Nationalspieler verzichten, allein dadurch fehlen elf Spieler. Sie sollen geschont werden, stehen für den FC Bayern doch vier Englische Wochen in Folge auf dem Programm.

Flick kündigte deshalb an, den Neuzugängen Marc Roca, Douglas Costa, Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr und Alexander Nübel viel Spielzeit zu geben. Letzterer wird Manuel Neuer im Tor ersetzen und sein Pflichtspiel-Debüt im Bayern-Dress feiern.

"Die Nationalspieler, die gespielt haben, werden nicht spielen, aber trotzdem haben wir noch einen Kader, um in die nächste Runde einzuziehen", erklärte Flick in der Presserunde vor dem Spiel gegen Düren. Elfmeterschießen habe er nicht extra trainieren lassen: "Wir planen ohne ein Elfmeterschießen."

DFB-Pokal: Die Ergebnisse der 1. Runde im Überblick

Die Partie Bayern gegen Düren ist nicht das einzige Duell aus der ersten Runde des DFB-Pokals, das noch ansteht. Auch Schalke 04 wartet noch auf seinen Einsatz, der Gegner der Knappen muss allerdings erst noch in einem Rechtsstreit ermittelt werden.