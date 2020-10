DFB-Pokal: Deshalb spielt der FC Bayern München am Donnerstag

Der FC Bayern wird sein Pokalspiel der 1. Runde gegen den 1. FC Düren am Donnerstag, den 15. Oktober, austragen. Neben dem FC Schalke und Schweinfurt 05 haben alle anderen Mannschaften ihre Partien bereits ausgetragen. Woran das liegt, erfahrt Ihr hier.

DFB-Pokal, 1. Runde: Deshalb spielt der FC Bayern am Donnerstag

Der FC Bayern empfängt den 1. FC Düren zum Pokalspiel am Donnerstag, den 15. Oktober. Das Spiel findet um 20.45 Uhr in der Allianz Arena in München statt, jedoch komplett ohne Zuschauer. Die Dürener haben ihr Heimrecht aufgegeben und dem deutschen Rekordmeister die Organisation der Partie überlassen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Münchner steigen erst verspätet in den Pokalwettbewerb ein, da sie aufgrund des Triumphes in der der Champions League im Sommer länger als alle anderen deutschen Klubs aktiv waren und damit auch eine kürzere Pause gehabt hätten.

Einige Spieler des FC Bayern haben bereits berichtet, dass die Belastung für sie bereits zu Beginn der Saison mit den zwei zusätzlichen Supercup-Spielen wieder hoch ist.

DFB-Pokal, 1. Runde: FC Bayern gegen FC Düren heute live im TV und Livestream sehen

Das Pokalspiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Düren ist heute kostenlos live und in voller Länge auf Sport1 zu sehen, auch im Livestream.

Wie alle Partien im DFB-Pokal ist Bayern-Düren außerdem auch bei Sky zu sehen. Die Übertragung auf Sky Sport 1 mit Kommentator Kai Dittmann beginnt um 20.15 Uhr und ist mit dem Sky Ticket oder der "Sky Go"-App auch als Livestream empfangbar für Kunden des Pay-TV-Services.

DFB-Pokal, 1. Runde: FC Bayern gegen FC Düren heute im Liveticker

Alle Pokalspiele werden wie gehabt auch durch die SPOX-Liveticker begleitet, mit denen Ihr keine Aktion und keine Details verpasst!

Hier entlang zum Liveticker zu Bayern-Düren.

© imago images / foto2press

DFB-Pokal: Ergebnisse der 1. Runde

Aufgrund des Rechtsstreits zwischen Türkgücü München und dem bayrischen Fußball-Verband steht noch nicht fest, ob der 1. FC Schweinfurt 05 oder Türkgücü München der Gegner der Königsblauen am 4. Novemer sein wird.