1:4! HSV blamiert sich beim Debüt von Daniel Thioune vor 10.000 Zuschauern in Dresden

Neuer Trainer, alte Sorgen: Zweitligist Hamburger SV hat sich auch unter Coach Daniel Thioune blamiert. Der HSV unterlag in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Dynamo Dresden mit 1:4 (0:2) und offenbarte vor dem Ligastart am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf riesige Probleme.

"Für den Augenblick ist das Ergebnis sehr enttäuschend für uns", sagte Thioune. "Wir wussten, was wir hier erwarten müssen - in der Konsequenz haben wir das aber nicht so angenommen." Yannick Stark (3.), Robin Becker (16.), Christoph Daferner (53.) und Sebastian Mai (90.+2./Handelfmeter) erzielten die Treffer vor 10.053 Zuschauern für den siebenmaligen Pokalsieger der DDR.

Die Hamburger, die den Bundesligaaufstieg in der Rückrunde der vergangenen Saison leichtfertig verspielt hatten, vergaben hingegen gute Möglichkeiten und standen in der Defensive unsicher. Amadou Onana (89.) gelang nur das zwischenzeitliche 1:3.

"Wir dachten, dass wir schon einen Schritt weiter sind - auch nach den letzten Ergebnissen", sagte ein enttäuschter Thioune. "Heute haben wir einen auf die Nase bekommen und müssen das jetzt abhaken. Am Freitag geht es in der Liga weiter."

Leibold und Hinterseer lassen gute Chancen aus

Stark nutzte die erste Lücke in der neu formierten HSV-Abwehr. Daferner traf acht Minuten später nur den Pfosten, ehe Becker erhöhte. Der dreimalige Pokalsieger kam nach einer halben Stunde besser ins Spiel. Tim Leibold (36.) und Lukas Hinterseer (37.) ließen zwei gute Chancen aber ungenutzt.

Die Gäste starteten in der zweiten Halbzeit offensiv, wurden durch Daferners Distanzschuss aber überrascht. Trotz des Rückschlags versuchten die Hamburger aber noch einmal alles, hatten beim Pfostenschuss von Khaled Narey (68.) aber Pech.