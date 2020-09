David empfängt Goliath im eigenen Stadion. Das ist die besondere Brisanz in der ersten Runde des DFB-Pokals. In diesem Jahr haben einige Amateur-Vereine jedoch das Heimrecht getauscht. Wir liefern die Erklärung dafür.

DFB-Pokal, 1. Runde: Darum haben die Amateur-Vereine das Heimrecht getauscht

Durch die Corona-Pandemie fällt der Heimvorteil bedingt durch das Heimpublikum nahezu komplett aus. In den meisten Stadien Deutschlands sind keine Zuschauer zugelassen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Den Amateur-Vereinen fehlen dadurch die Zuschauereinnahmen. Für viele ein Grund, lieber das Auswärtsspiel beim Favoriten in Kauf zu nehmen.

Der DFB hatte zuvor diese Möglichkeit geschaffen. Die Verordnung, dass der Heimrechttausch im Pokal nicht gestattet ist, wurde nämlich aufgehoben.

DFB-Pokal: Zwei Voraussetzungen für einen Heimrechttausch

Dafür gibt es jedoch zwei Voraussetzungen, von denen mindestens eine erfüllt sein muss:

Grundsätzlich muss bei allen Partien das Hygiene-Konzept umgesetzt werden. Sofern dies der Amateur-Verein nicht leisten kann, muss das Heimrecht getauscht werden. Bei den Profiklubs findet das Hygiene-Konzept sicher Anwendung, da sie diese bereits beim Restart der Bundesliga und 2. Bundesliga im Mai umsetzen mussten.

Als zweite Möglichkeit kann der Amateurverein angeben, dass ihm durch den Tausch Mehrkosten erspart bleiben. Der Heimverein trägt nämlich immer die Kosten an der Austragung.

In Deutschland besteht durch die regionalen Verordnungen in Sachen Zuschauer in den Stadien ein Flickenteppich. Eine genaue Übersicht, wo wie viele Personen zugelassen sind, findet Ihr hier.

© imago images / Vitalii Kliuiev

DFB-Pokal: Die Begegnungen der 1. Runde

Die erste Runde des DFB-Pokals wird vom 11. bis 14. September ausgetragen. Einzige Ausnahme ist die Partie des FC Bayern gegen den 1. FC Düren, welche in den Oktober verlegt wurde.

Der DFB hatte dem Antrag des Rekordtitelträgers stattgegeben, da dieser durch das Champions-League-Finalturnier sonst eine zu kurze Pause hätte. "Mit Blick auf die individuelle Belastungsteuerung der Spieler, auch der vielen deutschen Nationalspieler beim FC Bayern, ist es auch im Sinne des gesamten deutschen Fußballs, diesen Antrag auf Spielverlegung zu genehmigen", erklärte DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Freitag, 11. September 20.45 Uhr FSV Mainz 05 TSV Havelse Eintracht Braunschweig Hertha BSC Samstag, 12. September 15.30 Uhr 1. FC Nürnberg RB Leipzig SV Todesfelde VfL Osnabrück TSV 1860 München Eintracht Frankfurt FC Augsburg MTV Eintracht Celle VfL Bochum FV Engers VfL Wolfsburg Union Fürstenwalde Borussia Mönchengladbach FC Oberneuland Greuther Fürth RSV Meinerzhagen 1. FC Köln VSG Altglienicke 18.30 Uhr SSV Ulm Erzgebirge Aue FC Ingolstadt Fortuna Düsseldorf Karlsruher SC Union Berlin Carl Zeiss Jena Werder Bremen Sonntag, 13. September 15.30 Uhr Chemnitzer FC TSG Hoffenheim Holstein Kiel FC Rielasingen-Arlen Hansa Rostock VfB Stuttgart TSV Steinbach Haiger SV Sandhausen SV Elversberg FC St. Pauli Bayer Leverkusen Eintracht Norderstedt 1. FC Kaiserslautern SSV Jahn Regensburg Schalke 04 1. FC Schweinfurt 05 SC Wiedenbrück SC Paderborn 18.30 Uhr Wehen Wiesbaden 1. FC Heidenheim SV Waldhof Mannheim SC Freiburg 1. FC Magdeburg SV Darmstadt 98 Montag, 14. September 18.30 Uhr Dynamo Dresden Hamburger SV Würzburger Kickers Hannover 96 Rot-Weiss Essen Arminia Bielefeld 20.45 Uhr MSV Duisburg Borussia Dortmund Donnerstag, 15. Oktober 20.45 Uhr FC Bayern München 1. FC Düren

*Gefettet: Alle Spiele, bei denen das Heimrecht getauscht wurde

DFB-Pokal: 1. Runde live im TV und Livestream

Sky überträgt alle Spiele des DFB-Pokals live im Pay-TV und hat jeweils auch eine Konferenz mit den parallel laufenden Partien im Angebot. Abonnenten haben zusätzlich Zugriff auf einen Livestream via Sky Go. Dazu bietet der Sender über Sky Ticket einen weiteren Livestream an, den Nicht-Kunden temporär buchen können.

Zwei Partien der 1. Runde werden zudem im Free-TV zu sehen sein. Am Montag läuft das Revierderby zwischen dem BVB und dem MSV Duisburg live in der ARD. Die Begegnung zwischen dem FC Bayern und Düren wird im Oktober live bei Sport1 ausgestrahlt.

DFB-Pokal im Liveticker

Wir haben zu allen Spielen der 1. Runde einen Liveticker im Angebot. Bei uns verpasst Ihr also kein Tor und keine wichtige Szene des DFB-Pokals.

Hier geht's zu den Livetickern am Freitag.

Hier geht's zu den Livetickern am Samstag.

Hier geht's zu den Livetickern am Sonntag.

Hier geht's zu den Livetickern am Montag.

DFB-Pokal: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre