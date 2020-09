Weiter geht's in der 1. Runde des DFB-Pokals. Bayer Leverkusen muss sich heute mit Eintracht Norderstedt messen - alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream findet Ihr hier.

Für Eintracht Norderstedt ist es nach 2016/17 und 2017/18 die erst dritte Teilnahme am DFB-Pokal.

Eintracht Norderstedt gegen Bayer Leverkusen: Termin, Austragungsort

Anpfiff der Partie ist am heutigen Sonntag um 15.30 Uhr. Parallel rollt der Ball in acht weiteren Stadien, unter anderem muss die TSG Hoffenheim in Chemnitz ran.

Gespielt wird heute nicht in Norderstedt, sondern in der BayArena zu Leverkusen. Grund dafür ist, dass der Regionalligist, wie viele andere Amateurklubs auch, sein Heimrecht aufgegeben hat, weil die vorgegebenen Hygieneregelungen in Norderstedt nicht zu erfüllen gewesen wären.

Eintracht Norderstedt gegen Bayer Leverkusen im TV und Livestream: DFB-Pokal heute live

Livebilder bekommt Ihr heute exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte an allen Partien des DFB-Pokals gesichert.

Zur Auswahl stehen heute für Euch die Konferenz auf SkySport 2 und das Einzelspiel auf SkySport 6. Durch die vollen 90 Minuten wird Euch Martin Gross als Kommentator begleiten.

Auf dem mobilen Endgerät Eurer Wahl lässt sich das Spiel ebenfalls verfolgen. Entweder nutzt Ihr dafür ein Sky Ticket (monatlich kündbar) oder greift als TV-Abo-Kunde auf die SkyGo-App zurück.

DFB-Pokal im Liveticker: Eintracht Norderstedt gegen Bayer Leverkusen

Auch bei uns verpasst Ihr garantiert kein Tor, keine Karte und keine Emotion: Im SPOX-Liveticker seid Ihr immer auf der Hohe des Geschehens.

Patrik Schick: Ein neuer Stürmer für Bayer Leverkusen

Vor dem Pokalspiel gegen Norderstedt hat Bayer Leverkusen die Lücke nach dem Abgang von Kevin Volland geschlossen und Patrik Schick verpflichtet.

Der Tscheche, der in der vergangenen Saison leihweise für RB Leipzig auf Torejagd ging, kommt von der AS Rom und unterzeichnete einen Vertrag bis 2025.

"Mit Patrik Schick haben wir einen international renommierten Mittelstürmer für uns gewonnen, der seine Torjäger-Qualitäten sowohl in der Serie A als auch in der Bundesliga sehr eindrucksvoll und konstant bewiesen hat", kommentierte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler den Transfer in der Pressemitteilung von Bayer.

Und Schick selbst? Er ist voll des Lobes für seinen neuen Arbeitgeber: "Ich habe in den Spielen mit Leipzig selbst sehen können, über was für eine super Mannschaft Bayer 04 verfügt. Sie spielen offensiv und aggressiv - das alles sind Dinge, die ich mag und die meiner Auffassung von Fußball entsprechen", so der 24-Jährige.

DFB-Pokal 2020/21: Termine, Daten