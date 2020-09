DFB-Pokal, 1. Runde: Konferenz heute live im TV und Livestream

Heute steht die erste große Konferenz im diesjährigen DFB-Pokal an. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Konferenz der 1. Runde heute live im TV und Livestream sehen könnt.

DFB-Pokal, Konferenz der 1. Runde: Datum, Anstoß, Spiele

Am heutigen Samstag (12. September) steigt die erste große Konferenz des DFB-Pokals 2020-21. Anstoß der frühen Spiele ist um 15.30 Uhr, um 18.30 Uhr folgen die drei späten Spiele.

Mit Borussia Mönchengladbach, dem VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, dem FC Augsburg und Union Berlin sind gleich sechs Bundesligisten im Einsatz.

Anpfiff Heim Gast 15.30 Uhr FV Engers VfL Bochum 15.30 Uhr FC Oberneuland Borussia Mönchengladbach 15.30 Uhr RSV Meinerzhagen Greuther Fürth 15.30 Uhr Union Fürstenwalde VfL Wolfsburg 15.30 Uhr 1860 München Eintracht Frankfurt 15.30 Uhr FC Nürnberg RB Leipzig 15.30 Uhr SV Todesfelde VfL Osnabrück 15.30 Uhr VSG Altglienicke 1. FC Köln 15.30 Uhr Eintracht Celle FC Augsburg 18.30 Uhr Karlsruher SC Union Berlin 18.30 Uhr SSV Ulm 1846 Erzgebirge Aue 18.30 Uhr FC Ingolstadt Fortuna Düsseldorf

DFB-Pokal, 1. Runde: Die Konferenz heute live im TV und Livestream

Die Konferenz des DFB-Pokals ist klassisch nicht im Free-TV zu sehen, hier hält Sky die Übertragungsrechte.

Der Pay-TV-Sender startet seine Übertragung um 14.30 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sky Sport 2 HD, im Anschuss läuft dort auch die Konferenz.

Neben der Übertragung im TV hat Sky die Konferenz auch im Livestream im Angebot, dabei stehen zwei Optionen zur Verfügung. Falls Ihr Sky-Abonnement seid, könnt Ihr den Livestream kostenfrei via Sky Go nutzen, falls nicht, könnt Ihr via Sky Ticket einen Zugang für einen begrenzten Zeitraum erwerben.

DFB-Pokal: Die Konferenz heute live im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Bewegtbilder zugreifen könnt, seid ihr bei SPOX bestens aufgehoben. Wir bieten einen ausführlichen Liveticker zur Konferenz an, mit dem Ihr keine wichtige Szene und kein Tor verpasst.

© imago images / opokupix

DFB-Pokal: Alle Runden in der Übersicht

Nachdem die 1. Runde des Pokals absolviert ist, geht es erst kurz vor Weihnachten mit der 2. Runde weiter. Ab Februar des neuen Jahres beginnt dann langsam die heiße Phase, wenn die ersten Achtelfinals anstehen.