Stimmen zum DFB-Pokal-Finale - Thomas Müller: "Es ist ein bisschen ein trauriger Moment"

Der FC Bayern München hat das DFB-Pokal-Finale gegen Bayer 04 Leverkusen mit 4:2 gewonnen. Thomas Müller sprach anschließend über seine Traurigkeit wegen des Fehlens der Fans, David Alaba äußerte sich zu seinem direkten Freistoßtor zum 1:0 und Lukas Hradecky zu seinem Fehler vor dem 0:3.

Die Stimmen im Überblick.

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandsvorsitzender FC Bayern München) über ...

... das Spiel: "Wir haben es im Mittelfeld nach dem 3:0 ein bisschen zu gierig gespielt und den Gegner eingeladen. Wenn sie es ein paar Mal besser ausgespielt hätten, hätten wir nochmal in die Bredouille geraten können. Mit dem vierten Tor war es gelaufen."

... Hansi Flick: "Er hat das top gemacht. Er hat die Mannschaft wieder FC-Bayern-liken Fußball spielen lassen und Empathie in die Mannschaft zurückgebracht. Das Ergebnis sieht man jetzt. Aktuell ist natürlich alles top bei uns."

Hansi Flick (Trainer FC Bayern München): "Wir gehen mit Stolz aus dem Stadion, dass wir das geschafft haben. Was die Mannschaft in den letzten Wochen geleistet hat, ist sensationell. Die Einstellung ist einfach fantastisch. Ich bin sehr, sehr happy. Wie die Mannschaft performt, ist außerordentlich. Heute gibt es nur Freude."

Bayer Leverkusen - FC Bayern: Noten und Einzelkritiken zum DFB-Pokalfinale © imago images 1/31 Der FC Bayern hat sich zum 20. Mal zum DFB-Pokalsieger gekrönt. Beim 4:2-Sieg im Endspiel gegen Bayer Leverkusen überzeugte vor allem ein Mittelfeldspieler. Beim Gegner schwächelte die Defensive. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/31 LUKAS HRADECKY: Sah beim 0:2 durch Gnabry schon nicht sonderlich gut aus, das slapstickhafte 0:3 ging dann gänzlich auf seine Kappe. Ein gebrauchter Abend für den endspielerfahrenen Finnen. Note: 5. © imago images 3/31 LARS BENDER (bis 82.): Verteidigte auf der rechten Seite und hatte Coman über weite Strecken des Spiels im Griff. Mit einer Bilanz von nahezu 60 Prozent der zweikampfstärkste Leverkusener. Note: 3,5. © imago images 4/31 SVEN BENDER: Auch der normalerweise sehr zuverlässige Innenverteidiger war beim 0:3 nicht auf der Höhe. Dafür traf er auf der anderen Seite zum 1:3 aus Bayer-Sicht. Note: 4. © imago images 5/31 EDMOND TAPSOBA: Provozierte das unnötige Foulspiel, welches Alaba eiskalt per Freistoß ausnutzte. Auch ansonsten war der Youngster mit der starken Bayern-Offensive überfordert und leistete sich immer wieder Flüchtigkeitsfehler. Note: 5. © imago images 6/31 WENDELL: War mitverantwortlich dafür, dass Gegenspieler Gnabry zum 2:0 einschieben konnte und wirkte insgesamt etwas hektisch. Gewann nur 38 Prozent seiner direkten Duelle. Note: 4. © imago images 7/31 CHARLES ARANGUIZ: Der Chilene war bemüht, Struktur ins Spiel zu bringen und zählte definitiv zu den besseren Spielern aufseiten der Werkself. Note: 3,5. © imago images 8/31 JULIAN BAUMGARTLINGER (bis 45.): Der Österreicher fand im defensiven Mittelfeld keinen Zugriff und gewann nur 25 Prozent seiner Zweikämpfe. Bei seiner Auswechslung zur Halbzeit hatte er lediglich 21 Ballaktionen verbucht. Note: 4,5. © imago images 9/31 MOUSSA DIABY: Im ersten Durchgang noch mit wenig Durchschlagskraft gegen Davies, nach dem Seitenwechsel mit einigen guten Aktionen. Eine starke Vorarbeit hätte Volland eigentlich veredeln müssen. Note: 3,5. © imago images 10/31 NADIEM AMIRI (bis 45.): Sollte als Zehner für die kreativen Momente sorgen. Diese blieben allerdings weitestgehend aus. Wurde in der Pause durch Volland ersetzt. Note: 4. © imago images 11/31 LEON BAILEY (bis 76.): Der auffälligste Offensivakteur bei Bayer. Bailey traute sich gegen Pavard häufig ins Eins-gegen-Eins und zeichnete für die eine oder andere gefährliche Aktion verantwortlich. Etwas Zählbares sprang jedoch nicht heraus. Note: 3,5. © imago images 12/31 KAI HAVERTZ: Zunächst als Neuner aufgeboten, fand Havertz in den ersten 45 Minuten kaum statt. Auch er steigerte sich in Halbzeit zwei etwas, allerdings leistete er sich ungewöhnlich viele Ballverluste (17). Am Ende noch mit einem Elfmetertor. NOTE: 4. © imago images 13/31 KEREM DEMIRBAY (ab 46.): Mit ihm kam deutlich mehr Schwung ins Spiel. Demirbay war nach seiner Einwechslung sofort präsent und sicherte sich viele Bälle (43 Ballaktionen). Außerdem bereitete er das zwischenzeitliche 1:3 vor. Note: 3. © imago images 14/31 KEVIN VOLLAND (ab 46.): Kam zur Halbzeit ins Spiel und hätte beinahe auf 1:2 verkürzt. Nach mustergültiger Hereingabe von Diaby semmelte der Angreifer aber über die Kugel. Zog in jedem seiner Zweikämpfe den Kürzeren. Note: 4,5. © imago images 15/31 KARIM BELLARABI (ab 76.): Hatte in der Schluss-Viertelstunde noch ein paar gute Aktionen und hätte sich vermutlich in die Torschützenliste eingetragen. Diaby brachte einen Querpass jedoch nicht an den Mann. Keine Bewertung. © imago images 16/31 MITCHELL WEISER (ab 82.): Trat nicht in Erscheinung. Keine Bewertung. © imago images 17/31 MANUEL NEUER: Verlebte eine entspannte erste Hälfte, in der die Leverkusener keinen einzigen Schuss auf sein Tor abgaben. Bekam nach der Pause mehr zu tun, war beim Gegentor aber machtlos. Sammelte beim Lewandowski-Treffer einen Assist. Note: 2,5. © imago images 18/31 BENJAMIN PAVARD: War trotz leichter Geschwindigkeitsdefizite im Duell mit Bailey meist zur Stelle, wenn er zur Stelle sein musste. Investierte wenig im Spiel nach vorne. Souveräner Auftritt - nicht mehr, nicht weniger. Note: 3,5. © imago images 19/31 JEROME BOATENG (bis 69.): Zeigte wieder einmal einen bärenstarken Auftritt im Abwehrzentrum, den er mit seiner Rettungsaktion in der 63. Minute veredelte. Bei dieser Grätsche verletzte sich Boateng und musste vom Feld. Note: 2. © imago images 20/31 DAVID ALABA: Löffelte die überlegenen Bayern mit seinem herrlichen Freistoß schon früh auf Siegkurs und war auch defensiv auf der Hut - bis zur 63. Minute, als er unmotiviert ins Luftduell mit Bender ging und Leverkusen noch einmal herankam. Note: 3. © imago images 21/31 ALPHONSO DAVIES: Eroberte die mit Abstand meisten Bälle (19) aufseiten der Flick-Elf. Hielt sich mit Offensivaktionen aber zurück - auch, weil er den schnellen Diaby als Gegenspieler hatte. Verschuldete in der Nachspielzeit einen Elfmeter. Note: 3,5. © imago images 22/31 JOSHUA KIMMICH: Rechtfertigte eindrucksvoll, warum er seinen Trainern jahrelang mit dem Wunsch in den Ohren lag, ihn von der rechten Abwehrseite ins Mittelfeld zu beordern. Schmiss sich in jeden Zweikampf und bereitete das 2:0 vor. Note: 1,5. © imago images 23/31 LEON GORETZKA: Überragte mit einer starken Passquote von 87,5 Prozent und kreierte viele Offensivaktionen, präsentierte sich aber glücklos im Abschluss. Defensiv überwiegend solide und gewohnt kampfstark. Note: 3. © imago images 24/31 SERGE GNABRY: Aktivposten auf der rechten Offensivseite des FCB. War an zahlreichen gefährlichen Angriffen beteiligt und belohnte sich selbst mit seinem Treffer zum 2:0. Note: 2,5. © imago images 25/31 THOMAS MÜLLER: Arbeitete stark gegen den Ball, verlor aber auch die meisten Bälle (22) aller Bayern-Spielern. Blieb offensiv bis auf einen eher zufällig zustande gekommenen Abschluss in der 22. Minute blass. Note: 3,5. © imago images 26/31 KINGSLEY COMAN (bis 64.): Agierte auf dem linken Flügel zunächst auffällig, machte aber zu wenig aus den ihm sich bietenden Chancen wie in der 10. Minute, als er Hradecky aus guter Position in die Arme schoss. In Hälfte zwei kein Faktor. Note: 4. © imago images 27/31 ROBERT LEWANOWSKI: Traf erst mit kräftiger Unterstützung von Hradecky und schnürte in den Schlussminuten auch noch per Lupfer den Doppelpack. Ein normaler Lewandowski eben. Note: 1,5. © imago images 28/31 IVAN PERISIC (ab 64.): Ersetzte Coman und prüfte Hradecky wenig später mit einem satten Schuss. Bereitete in der Schlussphase das 4:1 durch Lewandowski stark vor und wurde so seinem Ruf als Edeljoker wieder einmal gerecht. Note: 2. © imago images 29/31 LUCAS HERNANDEZ (ab 69.): Kam für den angeschlagenen Boateng und rückte auf die halblinke Innenverteidigerposition von Alaba. Machte seine Sache sehr souverän. Note: 3. © imago images 30/31 PHILIPPE COUTINHO (ab 87.): Ersetzte Gnabry kurz vor Ende. Ein taktischer Wechsel. Keine Bewertung. © imago images 31/31 THIAGO (ab 87.): Durfte wie Coutinho noch ein paar Minuten anstelle von Müller mitwirken. Keine Bewertung.

Thomas Müller (FC Bayern München): "Es ist ein bisschen ein trauriger Moment. Die Liga ist das Daily Business, aber wenn bei so einem Pokal-Finale die Fans fehlen ... da habe ich bei der Siegerehrung schon eine nachdenkliche Minute gehabt. Es ist einfach nicht das gleiche - und das selbe schon gar nicht."

David Alaba (FC Bayern München) über sein direktes Freistoßtor zum 1:0: "Wir wollten eigentlich was anderes versuchen: Den Ball querlegen und draufschießen. Dann habe ich mich umentschieden."

Robert Lewandowski (FC Bayern München): "Wir haben richtig gut gespielt, haben vorne attackiert und standen defensiv gut. In der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft sind und Pokalsieger werden wollen. Bei meinem ersten Tor habe ich gemerkt, dass der Torhüter ein bisschen vorne steht. Da habe ich gedacht, dass ich es einfach versuche. Das war eine kleine Überraschung, aber man muss es immer probieren. Ich freue mich, dass wir als ganze Mannschaft gut gespielt haben."

Serge Gnabry (FC Bayern München): "Wir sind megaglücklich, dass wir heute das Double geholt haben. In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel völlig unter Kontrolle, hätten noch ein, zwei Tore mehr machen können. Danach hatte Leverkusen viele Konter, aber im Endeffekt gewinnen wir 4:2, und das ist das Wichtigste."

Manuel Neuer (FC Bayern München): "Wir haben in den letzten Wochen erlebt, wie motiviert und hungrig der FC Bayern ist. Was wir erreicht haben, ist etwas ganz Besonderes. Die Einstellung war sensationell. Wir haben jetzt eine kleine Pause, und dann werden wir uns top vorbereiten und natürlich versuchen, das Triple einzufahren."

Peter Bosz (Trainer Bayer 04 Leverkusen): "Bayern war die bessere Mannschaft, über 90 Minuten. In der ersten Halbzeit war sehr viel Raum da, da muss der letzte Pass besser sein. Deswegen waren wir nicht gefährlich. In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen besser. Da kann es noch ein richtiges Spiel werden, aber das war leider nicht der Fall. In der ersten Halbzeit haben wir vorne mit drei sehr schnellen Spielern gespielt, hätten aber hinter die Kette kommen müssen. Das hat nicht geklappt, aber die Möglichkeiten waren da. Was wir versucht haben, war richtig, es hat leider nicht geklappt."

Lukas Hradecky (Bayer 04 Leverkusen) über seinen Fehler vor dem 0:3: "Die zweite Halbzeit war besser, dann hat mein Fehler alles kaputt gemacht. Es tut mir leid, dass das in so einem Spiel passiert."

Lars Bender (Bayer 04 Leverkusen): "Wir waren am Anfang nicht im Spiel. Da hat uns der Mut gefehlt, das Vertrauen, die Erfahrung. Dann liegst du zurück, und dann wird es verdammt schwer. Vielleicht merkte man da, dass es das erste Finale für den einen oder anderen war. Aber man muss von der ersten Minute an da sein und den Glauben haben, so eine Mannschaft zu spielen. Es waren Momente da, aber die haben wir leider verpasst."

Rainer Koch (DFB-Vizepräsident): "Das Team um Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat auch in dieser Saison wieder eindrucksvoll seine herausragende sportliche Stellung im deutschen Fußball unter Beweis gestellt. Der FC Bayern hat in einer gewiss außergewöhnlichen Zeit einmal mehr Außergewöhnliches bewerkstelligt und seine Stärke demonstriert. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern vielmehr das Ergebnis aus zielstrebiger und harter Arbeit im gesamten Verein. Der Gewinn der Meisterschaft und des DFB-Pokals weckt berechtigte Hoffnungen, dass auch in der jetzt anstehenden finalen Phase der Champions League Großes möglich ist."