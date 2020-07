DFB-Pokal: Gegen wen spielt der FC Bayern in der 1. Runde?

Noch steht der Gegner des FC Bayern in der ersten Runde des DFB-Pokals 2020/21 nicht fest - klar ist allerdings, dass es gegen den Sieger des Mittelrhein-Pokals geht. Wer die möglichen Kontrahenten des Rekordmeisters sind, erfahrt Ihr hier.

Wer auf den FC Bayern trifft, steht nach dem Ende des Finals im Mittelrhein-Pokal am 22. August fest.

DFB-Pokal: Darum steht der Gegner des FC Bayern noch nicht fest

Am DFB-Pokal nehmen traditionell sowohl Amateur- als auch Profiklubs teil. Während die Klubs aus der 1. und 2. Bundesliga gesetzt sind, müssen sich die Vereine aus den unteren Ligen über verschiedene Wege qualifizieren.

Der häufigste ist der Sieg des jeweiligen Landes- oder Verbandspokals. Da auch diese Wettwerbe in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie unterbrochen oder teilweise abgebrochen wurden, standen zum Zeitpunkt der Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals nicht alle Teams, die teilnahmeberechtigt sind, fest.

Im konkreten Fall des Niederrhein-Pokals stehen seit den Viertelfinals im Februar die Halbfinals und das Finale aus. Sind diese gespielt, steht der Pokalsieger und Gegner des FC Bayern fest.

Auf diese Teams könnte der FC Bayern in der 1. Runde des DFB-Pokals treffen

Für das Halbfinale des Niederrhein-Pokals qualifiziert sind folgende Teams:

1. FC Düren

Viktoria Arnoldsweiler

FC Pesch

Alemannia Aachen

Während der 1. FC Düren, Viktoria Arnoldsweiler und der FC Pesch aktuell in der Mittelrheinliga spielen, ist der ehemalige Bundesligist Alemannia Aachen als Regionalligist Favorit auf den Titel im Mittelrhein-Pokal.

Mittelrhein-Pokal: Die Halbfinalpartien

Heim Gast 1. FC Düren Viktoria Arnoldsweiler FC Pesch Alemannia Aachen

Mittelrhein-Pokal: So geht es weiter

Um den Sieger des Verbands-Pokals auszuspielen, trägt der Mittelrheinische Fußballverband zwei Halbfinals ohne Hin- und Rückspiel und ein Finale aus.

Die Semifinals stehen am 15. beziehungsweise 16. August um jeweils 15 Uhr an, das Finale steigt am 22. August ebenfalls um 15 Uhr. Der Sieger ist für die 1. Runde des DFB-Pokals qualifiziert und trifft auf den FC Bayern.

DFB-Pokal im TV und Livestream

Zu sehen sein werden die Partien bei Sky. Der Pay-TV-Sender hat die Übertragungsrechte an allen Spielen des DFB-Pokals und lässt Euch für gewöhnlich die Wahl zwischen den Einzelspielen und der Konferenz.

Darüber hinaus halten die ARD und Sport1 Übertragungsrechte an einigen Spielen des Pokals. Welche Spiele im Free-TV übertragen werden, steht allerdings noch nicht fest.

DFB-Pokal, 1. Runde: Alle Begegnungen