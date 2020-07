DFB-Pokal: Wann geht die neue Saison los?

Die erste Runde des DFB-Pokal ist ausgelost worden. Manche Teilnehmer müssen allerdings noch ermittelt werden. SPOX verrät Euch alle Paarungen und wann die Spiele stattfinden.

DFB-Pokal: Wann findet die erste Runde statt?

Nur drei Wochen nach dem Finale zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen wurden bereits die ersten 32 Begegnungen der 1. Runde der Saison 2020/21 ermittelt. Gespielt wird diese zwischen dem 11. und 14. September.

Die weiteren Runden:

Runde Datum 2. Runde 22. und 23. Dezember 2020 Achtelfinale 2. und 3. Februar 2020 Viertelfinale 2. und 3. März 2020 Halbfinale 1. und 2. Mai 2020 Finale 13. Mai 2020

DFB-Pokal, 1. Runde: Alle Begegnungen

Am DFB-Pokal nehmen auch in der Saison 2020/21 sowohl Amateur- als auch Profiklubs teil. Die Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga sind weiterhin gesetzt, während sich die Mannschaften aus den unteren Ligen über verschiedene Wege qualifizieren müssen.

Die Qualifikation wird durch den Sieg des jeweiligen Landes- oder Verbandspokals erreicht. Da auch diese Wettbewerbe in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie unterbrochen oder teilweise abgebrochen wurden, standen zum Zeitpunkt der Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals nicht alle Teams, die teilnahmeberechtigt sind, fest. Teilweise stehen noch Halbfinals und Finals, die im August ausgespielt werden, aus.

Die Spiele im Überblick:

Heim Gast 1. FC Nürnberg RB Leipzig Sachsen-Pokalsieger TSG Hoffenheim Wehen Wiesbaden 1. FC Heidenheim Südbaden-Pokalsieger Holstein Kiel MSV Duisburg Borussia Dortmund Dynamo Dresden Hamburger SV Brandenburg-Pokalsieger VfL Wolfsburg Hamburg-Pokalsieger Bayer Leverkusen Südwest-Pokalsieger Jahn Regensburg Bayern (2. Starter) Schalke 04 1. FC Magdeburg Darmstadt 98 Todesfelde/Lübeck VfL Osnabrück Bayern-Pokalsieger Eintracht Frankfurt Mittelrhein-Pokalsieger FC Bayern München Eintracht Braunschweig Hertha BSC Hessen-Pokalsieger SV Sandhausen Rheinland-Pokalsieger VfL Bochum Bremen-Pokalsieger Borussia M'Gladbach Würzburger Kickers Hannover 96 Berlin-Pokalsieger 1. FC Köln FC Ingolstadt Fortuna Düsseldorf Westfalen-Pokalsieger SC Paderborn Niedersachsen (Profi-)Sieger Mainz 05 Thüringen-Pokalsieger Werder Bremen Niedersachsen (Amateur)-Sieger FC Augsburg Meck.-Pom.-Pokalsieger VfB Stuttgart Württemberg-Pokalsieger Erzgebirge Aue Baden-Pokalsieger SC Freiburg Saarland-Pokalsieger St. Pauli Westfalen (2. Starter) Arminia Bielefeld Karlsruher SC Union Berlin

DFB-Pokal im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an allen Spielen liegen weiterhin bei Sky. Der Pay-TV-Sender lässt Euch für gewöhnlich die Wahl zwischen den Einzelspielen und der Konferenz.

Außerdem zeigen die ARD und Sport1 einige Spielen des DFB-Pokals. Welche Spiele im Free-TV übertragen werden, steht allerdings noch nicht fest.

© imago images / Jürgen Fromme

FC Bayern München: Die möglichen Gegner

Der Titelverteidiger und Rekordsieger Bayern München hat ein Los erwischt, was noch für Unklarheit sorgt. In der ersten Runde wird der FCB auf den Sieger des Niederrhein-Pokals treffen.

Um den Sieger zu ermitteln, trägt der Mittelrheinische Fußballverband zwei Halbfinals ohne Hin- und Rückspiel und ein Finale aus.

Die Semifinals stehen am 15. und 16. August um jeweils 15 Uhr an, das Finale steigt am 22. August ebenfalls um 15 Uhr. Der Sieger darf sich dann auf den großen FC Bayern freuen.

Diese Teams sind noch dabei: