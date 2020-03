DFB-Pokal, Halbfinale: Termine, Datum, Auslosung

Die Viertelfinal-Partien im DFB-Pokal laufen. Wir schielen schon mal eine Runde weiter. Wann findet das Halbfinale statt und wann werden die Partie ausgelost? Das alles erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der DFB-Pokal läuft bereits seit Anfang August. Nun geht es in diesem Wettbewerb in die heiße Phase.

DFB-Pokal: Wann findet das Halbfinale statt?

Die Halbfinal-Partien werden am 21. und 22. April ausgetragen. Anpfiff zu diesen Spielen ist jeweils um 20.45 Uhr.

DFB-Pokal, Halbfinale: Wann werden die Paarungen ausgelost?

Traditionell werden die Paarung der nächsten Runde am Sonntag nach der vorherigen Runde gezogen. Die Auslosung für das Halbfinale findet am Sonntag, 8. März, um 18 Uhr in der ARD-Sportschau statt. Austragungsort ist wie in den vergangenen Jahren das Deutsche-Fußball-Museum in Dortmund.

Ihr könnt die Auslosung neben der TV-Übertragung auch im Livestream verfolgen.

DFB-Pokal: Die Termine bis zum Finale

Nach den Viertelfinal-Spielen geht es am 21. und 22. April mit dem Halbfinale weiter. Am 23. Mai steht das Finale in Berlin auf dem Programm. Dort findet das Endspiel seit 1985 Jahr für Jahr statt.

Runde Datum Viertelfinale 3. - 4. März 2020 Halbfinale 21. - 22. April 2020 Finale in Berlin 23. Mai 2020

DFB-Pokal: Die Paarungen im Viertelfinale

Zahlreiche Favoriten, wie Borussia Dortmund oder Vorjahresfinalist RB Leipzig, sind nicht mehr im Pokalwettbewerb vertreten. Mit dem 1. FC Saarbrücken hat es sogar ein Regionalligist ins Viertelfinale geschafft. Die Saarländer schmissen unter anderem den 1. FC Köln aus dem Wettbewerb. Ihr Gegner ist Fortuna Düsseldorf. So oder so: Einen Überraschungs-Halbfinalist wird es daher geben.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung Dienstag, 3.3 18:30 1. FC Saarbrücken Fortuna Düsseldorf Sky Dienstag, 3.3 20:45 FC Schalke 04 FC Bayern München Sky/ARD/ServusTV (Österreich) Mittwoch, 4.3 18:30 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Union Berlin Sky/SPORT1 Mittwoch, 4.3 20:45 Eintracht Frankfurt Werder Bremen Sky/ARD/ServusTV (Österreich)

