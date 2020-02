DFB-Pokal live: Dieses Spiel zeigt die ARD heute im TV und im Livestream

Der zweite Tag des DFB-Achtelfinals steht an. Welche der Partien die ARD im Livestream und im TV überträgt, erfahrt ihr hier.

Wie in jeder Runde des DFB-Pokals wird auch im Achtelfinale ein Spiel pro Tag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein. Heute überträgt die ARD die Partie.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

DFB-Pokal: Dieses Spiel überträgt die ARD heute live im TV und Livestream

In der Partie empfängt der FC Bayern 1899 Hoffenheim. Angepfiffen wird die Begegnung in der Münchner Allianz-Arena um 20.45 Uhr. Das Schiedsrichtergespann in der Begegnung wird folgendes sein:

Sascha Stegemann (Schiedsrichter)

Thorsten Schiffner Assistent)

Sascha Thielert (Assistent)

Timo Gerach (Vierter Offizieller)

Christian Dingert (Video-Schiedsrichter)

Die Übertragung in der ARD wird um 20.15 gleich nach der Tagesschau, beginnen. In der Vorberichterstattung werden euch Moderator Matthias Opdenhövel und Experte Thomas Broich live aus der Allianz Arena gemeinsam auf die anstehende Partie vorbereiten. Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet die ARD auch noch einen kostenlosen Livestream an.

Im Anschluss an die Begegnung zeigt der Sender zudem noch die Highlights der anderen Spiele des Tages, Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart, SC Verl gegen Union Berlinl und 1. FC Saarbrücken gegen den Karlsruher SC.

DFB-Pokal: FC Bayern . 1899 Hoffenheim heute im LIVETICKER

Falls ihr die Partie nicht im TV verfolgen könnt oder wollt, gibt es weitere Alternativen. Bei uns könnt ihr die Partie zwischen den Bayern und der TSG aus Hoffenheim - genau wie auch alle anderen Spiele des Tages - im Liveticker verfolgen. Hier geht's zur Übersicht.

FC Bayern gegen 1899 Hoffenheim: Die letzten Duelle

Datum Heim Gast Ergebnis 05.10.2019 Bayern München TSG Hoffenheim 1:2 18.01.2019 TSG Hoffenheim Bayern München 1:3 24.08.2018 Bayern München TSG Hoffenheim 3:1 27.01.2018 Bayern München TSG Hoffenheim 5:2 09.09.2017 TSG Hoffenheim Bayern München 2:0

FC Bayern gegen 1899 Hoffenheim: Nehmen die Bayern Revanche?

Die Bayern gehen zwar als klarer Favorit in das Achtelfinale-Spiel gegen die Gäste aus Sinsheim, das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison entschied allerdings die TSG für sich. Am 5. Oktober bezwang Hoffenheim die Münchner in der Allianz Arena mit 2:1. Einen Monat später räumte FCB-Trainer Niko Kovac seinen Posten als Cheftrainer.

Beide Treffer für die Gäste erzielte damals Sargis Adamyan, der die Hoffenheimer in der 54. und 79. Minute jeweils in Führung brachte. Zwischenzeitlich ausgeglichen hatte der Münchner Stürmerstar Robert Lewandowski.

© getty

DFB-Pokal, Achtelfinale: Die weiteren Spiele

Neben dem Aufeinandertreffen der Bayern und der Hoffenheimer finden am heutigen Abend drei weitere Spiele statt. Zwei Partien werden bereits um 18.30 angepfiffen, ein Spiel findet parallel zu der Partie des FCB und der TSG statt.

Die zwei frühen Spiele beginnen bereits um 18.30 Uhr, ab 20.45 Uhr stehen dann zwei Bundesligaduelle an.