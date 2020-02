FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim im DFB-Pokal live sehen

Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft der FC Bayern München auf die TSG Hoffenheim. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

Free-TV oder Pay-TV? Wer kommentiert? Alle Infos zur Übertragung gibt es hier.

FC Bayern München - TSG Hoffenheim: Austragungsort und -zeit

Austragungsort der Partie ist die Allianz Arena in München. In die 2005 eröffnete Arena passen seit der bisher letzten Erweiterung (2015) rund 75.000 Zuschauer.

Der Anpfiff erfolgt am Mittwoch, 5. Februar, um 20.45 Uhr. Zeitgleich empfängt der 1. FC Saarbrücken den Karlsruher SC.

Als Schiedsrichter ist Sascha Stegemann im Einsatz, unterstützt von seinen Assistenten Thorsten Schiffner, Sascha Thielert, Timo Gerach und Christian Dingert (VAR).

FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim im DFB-Pokal live im TV sehen

Die guten Nachrichten zuerst: Die Partie wird im Free-TV zu sehen sein. Die ARD berichtet live vom Geschehen aus der Allianz Arena. Pünktlich um 20.15 Uhr geht es nach der Tagesschau mit der Übertragung los. Im Anschluss gibt es Zusammenfassungen der restlichen Spiele des Tages zu sehen.

Folgendes Team schickt die ARD ins Rennen:

Moderation : Matthias Opdenhövel

: Matthias Opdenhövel Kommentator : Florian Naß

: Florian Naß Experte: Thomas Broich

Auch Sky sendet Livebilder vom Spiel. Beim Pay-TV-Sender habt Ihr die Wahl zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz, da Sky die Übertragungsrechte an allen Spielen des DFB-Pokals hat.

Bei der Einzelübertragung geht es um 20.30 Uhr los, Wolff Fuss begleitet Euch durch die 90 Minuten. Die Konferenz startet bereits um 18 Uhr mit den frühen Spielen, als Kommentator beim Spiel des FCB gegen die TSG ist Hansi Küpper am Start.

© getty

DFB-Pokal, Bayern München - TSG Hoffenheim: Livestream

Ihr seid unterwegs und wollt trotzdem nichts verpassen? Beide Sender bieten Euch Livestreams an:

Zudem könnt Ihr als Sky-Abonnent via SkyGo (per App abrufbar) auf Livebilder der Partie zugreifen.

DFB-Pokal im Liveticker: Bayern München - TSG Hoffenheim

Auch wir berichten live von den 90 Minuten in München - im Liveticker. Bitte hier entlang.

FC Bayern München: Diese Spieler-Verträge laufen beim FCB 2020 und 2021 aus © getty 1/24 Am Saisonende 2019/20 laufen beim FC Bayern lediglich drei Verträge aus - die der Leihspieler nämlich. Im Jahr darauf endet dagegen der Kontrakt von gleich sieben Profis. Auf Sportdirektor Salihamidzic wird also Arbeit zukommen. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/24 "Wir werden mit allen irgendwann Gespräche führen und uns anhören, was sie in der Zukunft machen wollen. Dann werden wir irgendwann sicher auch Entscheidungen zu fällen haben", sagte FCB-Vorstandsboss Rummenigge zu den offenen Personalien. © getty 3/24 Der prominenteste Fall, dessen Vertrag am kommenden Saisonende ausläuft, ist Philippe Coutinho. Der Brasilianer kam zum Start der Spielzeit auf Leihbasis für 8,5 Millionen Euro vom FC Barcelona. © getty 4/24 120 Millionen Euro würde Coutinho kosten, wenn der FCB ihn von Barca verpflichten sollte. Das erscheint fraglich, schließlich ist das Bayern-Interesse an Kai Havertz und Leroy Sane verbürgt. Für Coutinho könnte dann kein Platz mehr sein. © getty 5/24 Ivan Perisic war der Erste, den die Bayern diese Saison ausliehen. Der Kroate kam von Inter Mailand für eine Gebühr von fünf Millionen Euro. © getty 6/24 20 Millionen wären für den Mittelfeldspieler fällig. Mit Trainer Kovac ist sein großer Unterstützer mittlerweile weg, unter Flick steht er dennoch regelmäßig in der Startelf. Perisic will bleiben - doch das wird von den Sommertransfers abhängen. © getty 7/24 Erst im Januar kam Alvaro Odriozola von Real Madrid zum deutschen Rekordmeister. Der Spanier bleibt vorerst bis Saisonende. Laut mehreren Medienberichten besitzt der FCB keine Kaufoption für den Rechtsverteidiger. © getty 8/24 Auf seine ersten Einsatzminuten im Bayern-Trikot muss Odriozola noch warten, bislang saß er zweimal auf der Bank. Es riecht bei ihm eher nach einem Not-Einkauf, so dass sich im Sommer die Wege wohl wieder trennen werden. © getty 9/24 Seit 2008 kickt David Alaba nun schon für den FC Bayern. Fast jeden Sommer gibt es Gerüchte um einen Abgang des Österreichers und so wird es nun, da 2021 sein Vertrag ausläuft, garantiert wieder kommen. © getty 10/24 Der FCB soll optimistisch sein, dass die Gespräche zu einem positiven Ende führen werden. Der Knackpunkt ist angeblich das Gehalt: Alaba würde gerne eine Gehaltsklasse steigen. Sehr wahrscheinlich, dass sich der FCB mit dem Abwehrspieler einigen wird. © getty 11/24 Seit 2013 ist Thiago für den FCB am Ball, auch sein Vertrag endet 2021. Immer wieder gibt es Gerüchte, wonach Thiago offen für eine Rückkehr in seine spanische Heimat sei. © getty 12/24 "Das werden wir intern klären", sagte Salihamidzic nach dem Mainz-Spiel hinsichtlich möglicher Vertragsgespräche mit Thiago, der unter Flick anfangs seltener spielte. Ausgang offen, vielleicht muss der Spanier Platz für Neues machen. © getty 13/24 Thomas Müller feiert im Sommer sein 20. Bayern-Jubiläum. Unter Kovac noch Ersatzspieler, blüht der Ex-Nationalkicker bei Flick wieder auf. 2021 endet sein Vertrag. © getty 14/24 Laut Sport Bild schließt Müller einen Abschied im Sommer nicht aus, Anfragen aus Italien und England sollen ihm vorliegen. Gespräche laufen derzeit nicht. Ausgang vollkommen offen. © getty 15/24 Javi Martinez kam 2012 zu den Bayern. Fällt seit Dezember mit einem Muskelbündelriss aus und stand zuvor nur unregelmäßig in der Startelf. © getty 16/24 Martinez' Comeback naht, laut Sport1 soll der Spanier seinen Vertrag gerne verlängern wollen. Gespräche finden aber derzeit nicht statt. Eine Verlängerung wird vor allem von seinen Einsatzzeiten unter Flick oder einem möglichen neuen Trainer abhängen. © getty 17/24 Kam 2011 nach München, stand zuletzt mehrfach vor einem Wechsel und nur noch selten in der Startelf. Kam auch aufgrund der Verletzenmisere zuletzt wieder häufiger zum Einsatz und überzeugte zum Start der Rückrunde. © getty 18/24 Die Wahrscheinlichkeit, dass Boateng noch einmal frühzeitig beim FCB verlängert, ist trotz seiner derzeitigen Leistungssteigerung nicht sehr hoch. Die Wege werden sich wohl trennen - im Sommer bekämen die Bayern noch eine Ablöse für den Innenverteidiger. © getty 19/24 Ron-Thorben Hoffmann kam 2015 aus der Jugend von RB Leipzig zum FCB. Der Torhüter trainiert bei den Profis mit, sitzt aber meist bei der zweiten Mannschaft auf der Bank. © getty 20/24 "Wenn mich der FC Bayern als dritter Torhüter sieht und wir in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen, bleibt Bayern eine Option für mich. Ansonsten bin ich weg. Dann möchte ich die Freigabe", sagte Hoffmann kürzlich der Bild. Noch Fragen? © getty 21/24 Auch die Situation von Profi-Ersatztorhüter Sven Ulreich, 2015 vom VfB Stuttgart gekommen, ist alles andere als befriedigend. Erst Recht, nachdem der FCB den Wechsel von Alexander Nübel für den kommenden Sommer verkündete. © getty 22/24 "Wenn sich für mich die Möglichkeit ergibt, woanders regelmäßig zu spielen oder zumindest regelmäßiger als hier, dann würde ich wechseln wollen", sagte Ulreich zu Sport1. Wird den FCB im Sommer daher wohl verlassen. © getty 23/24 Manuel Neuer spielt seit 2011 beim FC Bayern. Der Nübel-Transfer soll ihn etwas verstimmt haben, denn Neuer will keine Spiele an den aktuellen Schalker abtreten: "Ich will immer spielen. Ich bin kein Statist, sondern Protagonist", sagte Neuer. © getty 24/24 Er habe keinen Zeitdruck in Sachen Verlängerung, so Neuer: "Die Faktoren, die mir wichtig sind, habe ich angedeutet." Ein Wechsel des Keepers ist unwahrscheinlich, eine Einigung wäre keine Überraschung.

Thiago: Er ist wieder da - aber wie lange?

Unter Niko Kovac und anfänglich auch unter dessen Nachfolger Hansi Flick geriet Thiago immer mehr aufs Abstellgleis. Seit dem Start der Rückrunde allerdings überzeugt der Spanier wieder, so auch gegen Mainz.

"Wenn man sich die letzten Spiele von ihm anschaut, dann zeigt das einfach, was für ein Spieler er ist, speziell am Ball. Dass er jetzt auch noch torgefährlich ist, zeigt seine Qualität", spielte Abwehrspieler David Alaba nach der Partie auf das dritte Tor Thiagos in den vergangenen drei Partien an - in der Hinrunde hatte er kein einziges Mal genetzt.

Doch ob er auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des Rekordmeisters trägt? Aktuell ungewiss. Thiagos Vertrag läuft 2021 aus, das Geld aus einem Verkauf im kommenden Sommer könnte etwa in eine Verpflichtung von Kai Havertz reinvestiert werden. "Das werden wir intern klären", sagte Hasan Salihamidzic nach dem Mainz-Spiel zu möglichen Vertragsgesprächen.

Sollte Thiago die restliche Rückrunde so stark agieren wie bisher, dürfte ein Verkauf nicht zur Debatte stehen.

© Getty

DFB-Pokal: Das Achtelfinale im Überblick

Titelverteidiger ist der FC Bayern München.

Dienstag, 04.02.2020:

Uhrzeit Heim Gast 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt RB Leipzig 20.45 Uhr FC Schalke 04 Hertha BSC 20.45 Uhr Werder Bremen Borussia Dortmund

Mittwoch, 05.02.2020: