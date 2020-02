DFB-Pokal: Wann wird die nächste Runde (Viertelfinale) ausgelost?

Wann wird das Viertelfinale des DFB-Pokals 2020 ausgelost? SPOX gibt Euch alle wichtigen Termine, Daten und Infos zum DFB-Pokal!

DFB-Pokal, Auslosung: Wann wird das Viertelfinale ausgelost?

Bisher hat der DFB nicht offiziell mitgeteilt, wann das Viertelfinale ausgelost wird. Auch der Ort und die Losfee sind noch nicht bekanntgegeben worden.

Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre lässt sich mit großer Wahrscheinlichkeit voraussagen, dass die Auslosung an einem Sonntag stattfinden wird. In Frage käme der 9. Februar, da dies der erste Sonntag nach den Partien des Achtelfinals ist. Auch im vergangenen Jahr fiel die Auslosung auf den direkt folgenden Sonntag.

Ort der Auslosung dürfte wie bei den vorigen Auslosungen im DFB-Pokal das Fußballmuseum in Dortmund sein.

DFB-Pokal, Viertelfinale: Wann findet die nächste Runde statt?

Gespielt wird am Dienstag, den 3. März und am Mittwoch, den 4. März.

Auf der DFB-Homepage wurden noch keine Anstoßzeiten bekanntgegeben, vermutlich dürften die Partien aber jeweils um 18.30 Uhr und 20.45 Uhr starten - so wurde es in der vergangenen Saison ebenfalls gehalten.

Die Gerry-Ehrmann-Torwartschule: Diese Keeper brachte der 1. FC Kaiserslautern heraus © getty 1/15 Am Mittwoch (18.30 Uhr) trifft der 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal auf den 1. FC Nürnberg. Der langjährige Spitzenklub ist tief gefallen, bis in die Abstiegszone der 3. Liga. Worauf man aber immer noch stolz ist, ist die Torwartschule von Gerry Ehrmann. © getty 2/15 Ehrmann (l.) ist der wohl legendärste Torwarttrainer Deutschlands. Von 1984 bis 1998 stand er beim 1. FC Kaiserslautern selbst zwischen den Pfosten - seitdem bringt er ein Talent nach dem anderen nach oben. Die prominentesten im Überblick. © getty 3/15 Roman Weidenfeller: 1999 wurde Weidenfeller mit einem Profivertrag ausgestattet, war bei Lautern zunächst aber lediglich Ersatzkeeper. Innerhalb von drei Jahren machte er nur sechs Bundesligaspiele. 2002 wechselte er im Alter von 21 Jahren nach Dortmund. © getty 4/15 Nach dem Abschied von Jens Lehmann avancierte er beim BVB 2003 zum Stammkeeper und blieb das über ein Jahrzehnt lang. Weidenfeller wurde zweimal Meister (2011 und 2012) und zweimal DFB-Pokalsieger (2012 und 2017). © getty 5/15 Tim Wiese: Er stammt zwar nicht aus der Lautern-Jugend, wurde von Ehrmann aber entscheidend geprägt. Ehrmann war es, der Wiese 2002 von Fortuna Köln zum 1. FCK holte. Dort verdrängte er Stammkeeper Georg Koch und machte insgesamt 65 Spiele. © getty 6/15 2005 zog Wiese zu Werder Bremen weiter, wo er zum Nationalspieler wurde und 2009 den DFB-Pokal gewann. Später spielte er noch für die TSG Hoffenheim, ehe er Profi-Wrestler wurde. © getty 7/15 Florian Fromlowitz: Der gebürtige Kaiserslauterer Fromlowitz kam mit fünf Jahren in den Verein und durchlief anschließend alle Jugendmannschaften. Von der U16 bis zur U21 kam er auch für alle deutschen U-Nationalteams zum Einsatz. © getty 8/15 Bei der Profimannschaft kämpfte er mit Jürgen Macho um den Stammplatz. 2008 zog er weiter und stand fortan bei Hannover 96 im Tor. Weitere Stationen: MSV Duisburg, Dynamo Dresden, Wehen Wiesbaden und FC Homburg. © getty 9/15 Tobias Sippel: Wie Fromlowitz kam auch Sippel schon in jungen Jahren zu Lautern. Von 2007 bis 2015 stand er bei den Profis im Tor. Zwischenzeitlich verlor er seinen Stammplatz zweimal, erkämpfte ihn sich aber jeweils wieder zurück. © getty 10/15 2015 wechselte er zu Borussia Mönchengladbach. Dort ist Sippel seitdem Ersatzkeeper von Yann Sommer. © getty 11/15 Kevin Trapp: Neben Luis Robles der zweite Keeper, der Sippel zeitweise verdrängte. Auch Trapp kommt aus der Jugend des 1. FC Kaiserslautern, auch er wurde von Gerry Ehrmann geprägt. © getty 12/15 Nach der Saison 2011/12 ging Trapp zu Eintracht Frankfurt, wo er sich als Stammkeeper etablierte und 2015 schließlich zu Paris Saint-Germain weiterzog. Vor der vergangenen Saison kehrte er zur SGE zurück. © getty 13/15 Julian Pollersbeck: Der letzte prominente Keeper der Gerry-Ehrmann-Torwartschule. Ehrmann entdeckte ihn bei Wacker Burghausen und baute ihn bei Lautern zum Profi-Stammkeeper und U21-Nationalspieler auf. © getty 14/15 2017 ging Pollersbeck zum Hamburger SV, wo er sich zwar zwischenzeitlich einen Stammplatz erkämpfte, aktuelle aber lediglich für die Reservemannschaft zum Einsatz kommt. © getty 15/15 Lennart Grill: Auch der aktuelle Stammkeeper kommt aus der vereinseigenen Jugend. In der vergangenen Saison rückte Grill zu den Profis auf und ist seit Januar erste Wahl. Er wird auch beim DFB-Pokalspiel gegen Nürnberg beginnen.

DFB-Pokal 2020: Die Achtelfinalspiele

Um den Einzug in die Runde der letzten Acht kämpfen noch zwei Regionalligisten, ein Drittligist, zwei Zweitligavertreter und elf Bundesligisten.

Dienstag, 04.02.2020:

Uhrzeit Heim Gast 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt RB Leipzig 20.45 Uhr FC Schalke 04 Hertha BSC 20.45 Uhr Werder Bremen Borussia Dortmund

Mittwoch, 05.02.2020:

Uhrzeit Heim Gast 18.30 Uhr SC Verl Union Berlin 18.30 Uhr Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 20.45 Uhr 1. FC Saarbrücken Karlsruher SC 20.45 Uhr FC Bayern München TSG Hoffenheim

Schalke 04 gegen Hertha BSC: Klinsmann vor Comeback im DFB-Pokal

Wenn am Dienstag der FC Schalke 04 die Hertha aus Berlin empfängt, feiert Jürgen Klinsmann nach exakt 3989 Tagen sein DFB-Pokal-Comeback auf der Trainerbank. Sein bisher letztes Pokalspiel auf der Trainerbank erlebte Klinsmann am 4. März 2009, damals schied er mit dem FC Bayern im Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen aus.

Nun also steigt Klinsmann mit der Hertha wieder ein und trifft im Achtelfinale auf Schalke 04. Dieses Duell gab es bereits vor einigen Tagen in der Bundesliga: Am 31. Januar trennten sich die Teams in einem ereignisarmen Spiel im Berliner Olympiastadion 0:0.

Nicht mit dabei sein wird wohl Suat Serdar, auf Berliner Seite dürfte Piatek sein Startelf-Debüt feiern. Die voraussichtlichen Aufstellungen der Teams: