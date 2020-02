Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart: DFB-Pokal-Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bayer Leverkusen empfängt am heutigen Mittwoch zum zweiten Teil der Achtelfinals des DFB-Pokals den VfB Stuttgart. SPOX liefert Euch alle Informationen zum Spiel sowie zur Übertragung in TV, Livestream und Liveticker.

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart: Anpfiff, Spielort, Schiedsrichter

Gespielt wird am heutigen Mittwochabend, dem 05.02.20, ab 18.30 Uhr in der BayArena in Leverkusen. Schiedsrichterin ist Bibiana Steinhaus. Ihr assistieren Thomas Stein und Marcel Unger an der Seitenlinie, Martin Thomsen als Vierter Offizieller und Tobias Stieler als Video-Assistent.

Leverkusen gegen Stuttgart heute live im TV und Livestream

Schlechte Nachrichten für alle Leverkusen- und Stuttgart-Fans. Das Spiel wird nicht im deutschen Free-TV zu sehen sein. Stattdessen überträgt der Pay-TV-Sender Sky Sport die komplette Partie live und exklusiv. Ab 18 Uhr beginnen dort die Vorberichte auf Kanal Sky Sport 2 HD. Kommentator ist Martin Groß.

Wer eine Konferenz mit dem Parallelspiel SC Verl gegen Union Berlin sehen möchte, greift auf den Kanal Sky Sport 1 HD zurück. Allen mobilen Kunden bietet Sky mit SkyGo einen Livestream an, mit SkyTicket könnt Ihr einen einmaligen Tagespass erwerben.

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart: SPOX-Liveticker

Für alle, die auf keine TV- und Livestreamübertragung zurückgreifen können, sind wir bei SPOX live mit dabei. In unserem Liveticker zum Spiel werdet Ihr keine Highlights verpassen.

Bayer gegen VfB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten Peter Bosz und Pellegrino Matarazzo ihre Teams aufs Feld schicken:

Bayer Leverkusen: Hradecky - L. Bender, S. Bender, Tah, Wendell - Palacios, Demirbay - Bellarabi, Havertz, Diaby - Alario

Es fehlen: Aranguiz (Faserriss in der Wade), Baumgartlinger (Knieprobleme), Paulinho (Olympia-Quali mit Brasilien)

VfB Stuttgart: Bredlow - Phillips, Karazor, P. Stenzel - Massimo, Sosa - Mangala, Endo - Wamangituka, Didavi - Gonzalez

Es fehlen: Badstuber (Faserriss im Adduktorenbereich), Grahl (nicht berücksichtigt), Grözinger (nicht berücksichtigt), Hornung (nicht berücksichtigt), Kalajdzic (Rückstand nach Kreuzband-, Innenband- und Außenmeniskusriss im linken Knie), M. Kaminski (Rückstand nach Kreuzbandriss im rechten Knie), Kempf (Kieferbruch)

Leverkusen - Stuttgart: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 13.04.2019 Bundesliga VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 0:1 23.11.2018 Bundesliga Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 2:0 28.04.2018 Bundesliga Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 0:1 08.12.2017 Bundesliga VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 0:2 20.03.2016 Bundesliga VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 0:2

Bayer Leverkusen: Weg ins Achtelfinale

Nach einem ungefährdeten 4:1-Erfolg in der ersten Pokal-Runde gegen Alemania Aachen tat sich Bayer Leverkusen in Runde zwei gegen den Ligakonkurrenten aus Paderborn schon deutlich schwerer. Ein Tor von Lucas Alario brachte die Werkself dennoch auf Kurs, die es letztlich schaffte, das Ergebnis über die Zeit zu bringen.

Datum Runde Gegner Ergebnis 10.08.2019 1. Runde Alemania Aachen 4:1 29.10.2019 2. Runde SC Paderborn 1:0

VfB Stuttgart: Weg ins Achtelfinale

Ähnlich knapp war das Erstrunden-Duell des VfB Stuttgarts gegen Hansa Rostock. Dort setzten sich die Schwaben lediglich mit 1:0 gegen den unterklassigen Gegner durch - Hamadi Al Ghaddioui sorgte für das Tor des Tages. Gegen den HSV musste man in der zweiten Runde sogar über die 120 Minuten gehen, doch erneut rettete Al Ghaddioui mit seinem Treffer in der 113. Minute seinen VfB vor dem Ausscheiden.