DFB-Pokal: Nächste Runde, Partien, Spiele, Termine

Der DFB-Pokal ist im vollen Gange. 32 Mannschaften kämpfen noch um den abgesehen von der Meisterschaft wichtigsten Titel in Deutschland. Hier erfahrt Ihr, wann die nächste Runden stattfinden und welche Spiele anstehen.

In der ersten Runde blamierten sich von den Bundesligisten nur der FSV Mainz 05 und der FC Augsburg. Die 05er schieden gegen Kaiserslautern aus, der FCA hatte gegen den SC Verl das Nachsehen.

Wann findet die nächste Runde im DFB-Pokal statt?

Die zweite Runde wird am 29. und 30. Oktober ausgetragen. Am Dienstag sowie am Mittwoch sind jeweils acht Begegnungen angesetzt.

Vier Partien davon werden am frühen Abend um 18.30 Uhr, die anderen vier erst um 20.45 Uhr angepfiffen. Einzige Ausnahme bildet die Begegnung des FC Bayern beim VfL Bochum. Der Anstoß erfolgt an der Castroper Straße bereits um 20 Uhr.

DFB-Pokal: Alle Spiele der 2. Runde

In der 2. Runde kommt es zu vier Partien von Bundesligisten. Unter anderem spielt Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Dazu trifft der SC Freiburg auf Union Berlin, Bayer Leverkusen empfängt den SC Paderborn und RB Leipzig muss gegen den VfL Wolfsburg ran.

Der FC Bayern München gastiert dagegen beim Zweitligisten VfL Bochum und ein Zweitliga-Duell steht im Fokus. Der HSV empfängt nach dem 6:2-Sieg am vergangenen Wochenende den VfB Stuttgart.

Im Vorfeld der 2. Runde sorgte Dynamo Dresden für Aufsehen. Rund 35.000 Gästefans werden beim Spiel in Berlin dabei sein.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Di., 29. Oktober 18.30 Uhr Hamburger SV VfB Stuttgart Di., 29. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Saarbrücken 1. FC Köln Di., 29. Oktober 18.30 Uhr SC Freiburg 1. FC Union Berlin Di., 29. Oktober 18.30 Uhr MSV Duisburg TSG 1899 Hoffenheim Di., 29. Oktober 20 Uhr VfL Bochum FC Bayern München Di., 29. Oktober 20.45 Uhr Arminia Bielefeld FC Schalke 04 Di., 29. Oktober 20.45 Uhr SV Darmstadt 98 Karlsruher SC Di., 29. Oktober 20.45 Uhr Bayer 04 Leverkusen SC Paderborn 07 Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr VfL Wolfsburg RB Leipzig Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr Werder Bremen 1. FC Heidenheim Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr SC Verl Holstein Kiel Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr FC St. Pauli Eintracht Frankfurt Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Hertha BSC Dynamo Dresden Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach

DFB-Pokal im TV und Livestream sehen

Der Pay-TV-Sender Sky hält die Rechte an allen Pokalspielen der Saison 2019/20. Neben den Einzelspielen bietet Sky seinen Kunden zudem eine Konferenz mit allen gleichzeitig stattfinden Partien an. Für alle Sky-Kunden gibt es via SkyGo einen kostenlosen Livestream. Falls Ihr kein Sky-Kunde seid und dennoch jedes Spiel sehen wollt, könnt Ihr via Sky Ticket einen Tagespass kaufen.

Neben Sky zeigt pro Runde Sport1 ein ausgewähltes Spiel im Free-TV. Beim Sportsender ist am Dienstag die Begegnung des FC Bayern gegen Bochum zu sehen.

Darüber hinaus zeigt auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat eine Partie im Angebot. Das Duell Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach wird am Mittwoch bei der ARD zu sehen sein.

DFB-Pokal 2019/20: Die weiteren Termine

Das Finale wird wie gewohnt in Berlin ausgetragen und ist für den 23. Mai angesetzt.