DFB-Pokal live: So könnt Ihr BVB gegen Borussia Mönchengladbach heute im TV, Livestream und Liveticker sehen

In der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals begegnen sich heute der BVB und Borussia Mönchengladbach. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Darüber hinaus findet Ihr hier die Ergebnisse von gestern und die potentiellen Aufstellungen beider Teams.

DFB-Pokal: Wo und wann spielen Borussia Dortmund und Mönchengladbach?

Traditionell empfängt der BVB seine Gäste im Signal-Iduna-Park in Dortmund. Schiedsrichter Benjamin Cortus wird das Spiel dort um 20.45 Uhr anpfeifen, seine Assistenten Florian Heft und Christian Lech werden ihn von den Seitenlinien aus unterstützen.

Wer zeigt / überträgt BVB - Borussia Mönchengladbach heute live im TV und Livestream?

Die Partie zwischen Dortmund und Gladbach wird vollkommen kostenlos im Ersten übertragen. 30 Minuten vor dem Anstoß starten die Vorberichte, Tom Bartels wird die Begegnung anschließend kommentieren. In der ARD-Mediathek gibt es zudem einen kostenlosen Livestream des Programms.

Auch Sky-Abonnenten kommen in den Genuss des Borussen-Duells. Der Pay-TV-Sender strahlt sowohl das Einzelspiel, das von Wolff Fuss kommentiert wird, und eine Konferenzschaltung aus. Beide Optionen könnt Ihr entweder am TV oder via Sky Go auf Euren mobilen Endgeräten verfolgen - jeweils kostenpflichtig.

Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokal im Liveticker auf SPOX

Auch auf SPOX findet Ihr einen Liveticker zur heutigen Partie. Darüber hinaus findet Ihr in unserem Kalender außerdem alle weiteren Spiele sowie die Konferenz.

DFB-Pokal mit dem BVB und Gladbach: Die 2. Runde im Überblick

Gestern lief der FC Bayern in Bochum lange Zeit einem Rückstand hinterher, heute möchte sich kein Bundesligist die Blöße geben. In Wolfsburg wird jedoch definitiv ein Erstliga-Team ausscheiden, der VfL empfängt nämlich RB Leipzig. Hier sind alle Ergebnisse und die kommenden Spiele:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Di., 29. Oktober 18.30 Uhr Hamburger SV VfB Stuttgart 1:2 n.V. Di., 29. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Saarbrücken 1. FC Köln 3:2 Di., 29. Oktober 18.30 Uhr SC Freiburg 1. FC Union Berlin 1:3 Di., 29. Oktober 18.30 Uhr MSV Duisburg TSG 1899 Hoffenheim 0:2 Di., 29. Oktober 20 Uhr VfL Bochum FC Bayern München 1:2 Di., 29. Oktober 20.45 Uhr Arminia Bielefeld FC Schalke 04 2:3 Di., 29. Oktober 20.45 Uhr SV Darmstadt 98 Karlsruher SC 0:1 Di., 29. Oktober 20.45 Uhr Bayer 04 Leverkusen SC Paderborn 07 1:0 Datum Uhrzeit Heim Auswärts Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr VfL Wolfsburg RB Leipzig Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr Werder Bremen 1. FC Heidenheim Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr SC Verl Holstein Kiel Liveticker Mi., 30. Oktober 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr FC St. Pauli Eintracht Frankfurt Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Hertha BSC Dynamo Dresden Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue Liveticker Mi., 30. Oktober 20.45 Uhr Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach Liveticker

Borussia Dortmund und Mönchengladbach heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Auf Roman Bürki muss Lucien Favre aufgrund eines grippalen Infekts heute vermutlich verzichten, ebenso wie Mario Götze. Bei Gladbach fallen zwölf Spieler aus - folgende Aufstellungen könnten die Coaches heute Abend wählen:

Dortmund: Hitz - Piszczek, Weigl, Hummels, N. Schulz - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, T. Hazard - Brandt

Hitz - Piszczek, Weigl, Hummels, N. Schulz - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, T. Hazard - Brandt Gladbach: Sommer - Lainer, Beyer, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Zakaria - Benes - Herrmann, Stindl, Thuram

© getty

DFB-Pokal: Zahlen und Fakten zu Dortmund und Gladbach

Auswärts kann Mönchengladbach in dieser Saison kaum jemand etwas vormachen, erst eine Partie gaben die Fohlen ab (0:1 in Dortmund).

Der BVB ist in Dortmund bislang noch ungeschlagen, in drei von fünf Heimspielen kassierten die Borussen zudem keinen Gegentreffer.

Von den jüngsten neun Pflichtspielen gegeneinander konnte Dortmund jedes einzelne gewinnen.

DFB-Pokal: Die weiteren Termine

Auf die heutigen Partien folgen in den nächsten Monaten erst einmal keine mehr, erst ab Februar geht der DFB-Pokal in die nächste Runde.