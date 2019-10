DFB-Pokal: 1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Weiterkommen im Elfmeterschießen in der 1. Runde gegen Wehen-Wiesbaden steht für den 1. FC Köln die nächste Aufgabe im DFB-Pokal an. Wo Ihr die Zweitrunden-Partie gegen den 1. FC Saarbrücken verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

DFB-Pokal: Wann und wo findet Saarbrücken gegen Köln statt?

Der Regionallist Saarbrücken genießt gegen den Bundesligisten wie gewohnt im DFB-Pokal Heimrecht. Ausgetragen wird die Partie aber nicht in der Hauptstadt des Saarlands, da die Heimspielstätte des 1. FC Saarbrückens, das Ludwigsparkstadion, gerade umgebaut wird.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Deswegen weichen die Saarländer seit 2016 in das nahe gelegene Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen aus. Auch das DFB-Pokal-Spiel gegen Köln wird in dem 6.800 Zuschauer fassenden Stadion ausgetragen. Anpfiff ist am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr.

© getty

1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Köln live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Saarbrücken und Köln könnt Ihr nicht im Free-TV sehen. Stattdessen zeigt Sky die Partie einzeln und in ihrer Konferenz zur 2. Runde des DFB-Pokals. Ab 18 Uhr beginnt die Übertragung. Dann begrüßt Sie Jessica Lippertz im Studio.

Zudem bietet Sky auch einen Livestream an. Dieser ist entweder unter SkyGo oder mit einem Sky-Ticket abrufbar, in beiden Fällen aber kostenpflichtig.

DFB-Pokal im Liveticker

Mit SPOX bleibt Ihr in Sachen DFB-Pokal auch immer auf den Laufenden. Wir haben am Dienstag einen Konferenz-Liveticker, der sowohl die frühen als auch die späten Begegnungen abdeckt, im Angebot.

Natürlich könnt Ihr das Spiel Saarbrücken gegen Köln auch als Einzelspiel bei uns verfolgen.

Saarbrücken vs. Köln: Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Saarbrücken: Batz - Barylla, Schorch, Uaferro - Zeitz, Perdedaj - Jänicke, Jacob, Müller - Jurcher, Eisele

Batz - Barylla, Schorch, Uaferro - Zeitz, Perdedaj - Jänicke, Jacob, Müller - Jurcher, Eisele 1. FC Köln: Horn - Schmitz, Jorge Mere, Czichos, Katterbach - Verstraete, Hector - Schaub, Drexler - Terodde, Cordoba

DFB-Pokal: Alle Spiele der 2. Runde

In der 2. Runde kommt es zu vier Duellen zwischen Bundesligisten. Unter anderem spielt Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Dazu trifft der SC Freiburg auf Union Berlin, Bayer Leverkusen empfängt den SC Paderborn und RB Leipzig muss gegen den VfL Wolfsburg ran.