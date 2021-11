DFB-Team - Kommentar nach dem 9:0 gegen Liechtenstein: Schon im Bayern-Modus

Liechtenstein war für die deutsche Nationalelf kein Gradmesser, schon gar nicht in Unterzahl. Und doch lieferte das klare 9:0 am Donnerstagabend in Wolfsburg eine mit Blick auf die WM wichtige Erkenntnis: Hansi Flick hat seiner Mannschaft schon die Bayern-Mentalität eingeimpft. Ein Kommentar.

Etliche Vereinstitel, darunter zwei Triple-Siege, dazu noch der Gewinn der Weltmeisterschaft 2014: Thomas Müller hat mit seinen 32 Jahren so ziemlich alles gewonnen, was es im Fußball zu gewinnen gibt.

Dass ihn das nicht davon abhält, einen Doppelpack in der Schlussphase gegen zehn längst geschlagene und heillos überforderte Liechtensteiner mit hochgerissenen Armen zu bejubeln, zeigt gut, wie es um die Mentalität der deutschen Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick bestellt ist.

Nun darf sich Müller seit über einem Jahrzehnt als Stammspieler des FC Bayern bezeichnen und hat das "Weiter, immer weiter" im Blut. Doch Flick hat offensichtlich auch den Nationalspielern aus anderen Vereinen die Bayern-like Denkweise eingeimpft, es stehe 90 Minuten lang 0:0, man müsse jedem Ball nachjagen und auf ein Tor umgehend das nächste folgen lassen.

DFB-Team gnadenlos: "Sie haben nicht aufgehört"

"Wenn die Deutschen einmal ins Rollen kommen, hast du keine Chance", hielt ein bemitleidenswerter Liechtensteiner Trainer Martin Stocklasa nach dem Abpfiff fest: "Heute haben sie nicht aufgehört, aufs Gaspedal zu drücken." Und das, obwohl die Partie im Grunde seit der zehnten Minute, in der Abwehrspieler Jens Hofer nach einem rüden Kung-Fu-Tritt gegen Leon Goretzka Glattrot sah, bereits entschieden war.

Die rund 26.000 Zuschauer in der Wolfsburger VW-Arena waren ob des unbändigen Sturmlaufs der DFB-Auswahl erwartungsgemäß aus dem Häuschen. Anders, als in so ziemlich allen Länderspielen in den letzten Jahren der Ära Joachim Löw, verließen nur sehr wenige Fans vorzeitig das Stadion.

Im Gegenteil: Die meisten klatschten und sangen bis zum Schluss. So skandierte das Publikum in der Nachspielzeit vor den Augen des zuvor offiziell verabschiedeten Löw: "Einer geht noch, einer geht noch rein."

DFB-Noten: Bayern-Star überragt - Debütant agiert glücklos © getty 1/17 Sechster Sieg im sechsten Spiel unter Hansi Flick. Mit 9:0 (4:0) schießt die deutsche Nationalmannschaft am 9. Spieltag der WM-Qualifikation Gegner Liechtenstein ab. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter deutscher Spieler. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Erlebte einen ereignislosen Abend. Kein einziges Mal musste der Bayern-Keeper wirklich eingreifen. Note: 3.5. © getty 3/17 JONAS HOFMANN: Mangels offensiver Vorstöße der Liechtensteiner interpretierte der Gladbacher seine Rolle sehr offensiv. Schlug einige gute Hereingaben, unter anderem die Flanke vor dem Treffer von Marco Reus. Note: 3. © getty 4/17 THILO KEHRER: Schaltete sich hin und wieder ins deutsche Offensivspiel ein und hatte vor allem in der ersten Halbzeit einige gute Aktionen. Brachte die meisten Pässe aller DFB-Akteure an den Mann (98,6 Prozent). Note: 3. © getty 5/17 ANTONIO RÜDIGER: Sicherte als letzter Mann stets souverän gegen die wenigen Liechtensteiner Vorstöße ab. Hatte die meisten Ballkontakte der Partie (114) und spielte die meisten Pässe (107). Note: 3. © getty 6/17 CHRISTIAN GÜNTER: Feierte mit seiner scharfen Flanke auf Eigentor-Schütze Kaufmann seine erste Torbeteiligung im DFB-Dress. Defensiv kaum gefordert, offensiv mit ein paar guten Ideen. Fiel nach der Pause leicht ab. Note: 2,5. © getty 7/17 LEON GORETZKA: Hatte Glück, nach Hofers Kung-Fu-Tritt noch am Spiel teilnehmen zu können. Übernahm im Vergleich zu Gündogan den defensiveren Part und sicherte gegen Konter ab. Blieb zur Halbzeit in der Kabine. Note: 3. © getty 8/17 ILKAY GÜNDOGAN: Stellte mit seinem verwandelten Elfmeter früh die Weichen für einen deutschen Sieg. Hatte bei fast jedem deutschen Angriff seine Füße im Spiel und hätte gut und gerne noch einen weiteren Treffer erzielen können. Note: 2. © getty 9/17 RIDLE BAKU: Blieb in den ersten 45 Minuten völlig blass, nach der Pause dann verbessert. Brachte viele Flanken in den Liechtensteiner Strafraum, nur wenige fanden aber einen Abnehmer. Erzielte per Traumtor das 7:0 und erzwang das 9:0. Note: 2,5. © getty 10/17 MARCO REUS: Brauchte eine gute Viertelstunde, um ins Spiel zu finden, spätestens nach seinem Treffer zum 4:0 aber voll da. Verzeichnete nach Gündogan und Sane (beide 7) die zweitmeisten Schüsse aufs Liechtensteiner Tor (4). Note: 2,5. © getty 11/17 LEROY SANE: Bestätigte seine überragende Form der letzten Wochen. War von der Liechtensteiner Hintermannschaft zu keinem Zeitpunkt zu fassen und erzielte seine Tore zehn und elf im DFB-Trikot. Note: 1,5. © getty 12/17 THOMAS MÜLLER: Ließ sich immer wieder fallen, um Platz für Gündogan und Reus zu schaffen und war offensiv fast überall zu finden. Trug sich dann mit einem späten Doppelpack noch in die Torschützenliste ein. Note: 2,5. © getty 13/17 LUKAS NMECHA (ab 46.): Agierte bei seinem Debüt für die deutsche Nationalmannschaft glücklos. Scheiterte mehrmals am gut aufgelegten Büchel, auch sein schöner Pass auf Reus (88.) blieb unverwertet. Note: 3,5. © getty 14/17 FLORIAN NEUHAUS (ab 46.): Entwickelte im Gegensatz zu Goretzka deutlich mehr Zug zum Tor. Spielte einige kluge vertikale Bälle, zudem Vorlagengeber für Müllers Tor zum 6:0. Note: 3. © getty 15/17 MAXIMILAIN ARNOLD (ab 64.): Prüfte Liechtenstein-Keeper Büchel mit dem ein oder anderen Schuss aus der zweiten Reihe. Drei Minuten vor Schluss noch mit einer guten Chance aufs 8:0. Defensiv sicher. Note: 3,5. © getty 16/17 KEVIN VOLLAND (ab 64.): Kam für den starken Sane in die Begegnung, verzeichnete aber in seinen knapp 25 Minuten keine nennenswerte Offensiv-Aktion. Note: 3,5. © getty 17/17 MATTHIAS GINTER (ab 72.): Durfte für die letzten 20 Minuten für Kehrer ran. War per Kopf an Müllers Tor zum 6:0 beteiligt. Keine Bewertung.

Flick nach DFB-Gala: "Wir hätten mehr Tore erzielen müssen"

Am Ende wäre durchaus mehr als der fünfthöchste Sieg in der deutschen Länderspiel-Historie drin gewesen. Liechtensteins Keeper Benjamin Büchel parierte zwölf (!) Schüsse auf sein Tor. Deshalb zeigte sich Flick nach dem Spiel auch nicht hundertprozentig zufrieden.

Die Art und Weise des Auftritts habe ihm imponiert, sagte der 56-Jährige auf der Pressekonferenz. Aber: "Wir hätten das ein oder andere Tor mehr erzielen müssen." Bezeichnend, dass die Kameras ihn unmittelbar nach dem Treffer zum 9:0 mit starrer, fast schon griesgrämiger Miene einfingen - ähnlich wie nach dem historischen 8:2-Triumph mit Bayern in der Champions League vor etwas mehr als einem Jahr gegen den FC Barcelona.

Flick relativierte das am Donnerstagabend zwar, schließlich schaue er in solchen Momenten einfach nur konzentriert. Doch solche Szenen passen ins Bild. Dieser Trainer ist hungrig. Diese Mannschaft ist hungrig. Auch gegen Gegner, die alles andere als ebenbürtig sind. Und trotz ständiger Diskussionen um Themen abseits des Rasens - Stichwort Corona-Impfung. Eine sehr gute Nachricht, ein Jahr vor der WM in Katar.

DFB-Team: Die höchsten Länderspiel-Siege