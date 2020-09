DFB-Team gegen Schweiz 1:1: Die Stimmen und Reaktionen zum Nations-League-Spiel

Die deutsche Nationalmannschaft hat im zweiten Spiel der Nations League erneut nur Unentschieden gespielt. Gegen die Schweiz kam die DFB-Elf nicht über ein Remis (1:1) hinaus (VIDEO: zu den Highlights). Während Julian Draxler nicht von einer Enttäuschung sprechen wollte, redete sich Ilkay Gündogan den Frust von der Seele. Die Stimmen.

SPOX hat die wichtigsten Stimmen gesammelt.

Bundestrainer Joachim Löw über ...

... das Spiel: "Ich bin nicht zufrieden. Wir haben es wie gegen Spanien versäumt, aus unseren guten Möglichkeiten Kapital zu schlagen und nach dem 1:0 das nächste Tor folgen zu lassen. In der zweiten Halbzeit haben wir die Schweizer zurück ins Spiel kommen zu lassen. Das Unentschieden geht in Ordnung."

... die zwei Unentschieden in der Nations League: "Wenn man jetzt zweimal 1:0 führt und es dann nicht nach Hause bringt, das ist natürlich ärgerlich. Es hängt auch mit der Kraft zusammen, dass die Spieler nicht ganz im Vollbesitz ihrer Kräfte sind. Und dann kommt der Gegner zurück ins Spiel. Wir werden im Oktober wieder richtig angreifen."

Schweiz - Deutschland: Einzelkritiken und Noten © imago images / Poolfoto 1/15 Die deutsche Nationalmannschaft hat erneut einen Sieg in der Nations League verpasst. Gegen die Schweiz kam die DFB-Elf nicht über ein 1:1 hinaus. Die Noten. © imago images / Poolfoto 2/15 BERND LENO: In seinem ersten Länderspiel nach drei Jahren war Leno ein sicherer Rückhalt. Immer wenn er gefordert war, strahlte er Ruhe aus und war zur Stelle. Beim Gegentor ohne Chance. NOTE: 2,5. © imago images / Poolfoto 3/15 MATTHIAS GINTER: Die Vorlage zu Gündogans Tor war seine beste Aktion. Ginter verschleppte immer wieder das Tempo und zeigte sich ungewohnt zweikampfschwach. Er verlor zudem die meisten Bälle im Team. In der zweiten Halbzeit aufmerksamer. Note: 4. © imago images / Poolfoto 4/15 NIKLAS SÜLE: In der Mitte hatte Süle große Probleme, den flinken Seferovic und Embolo zu folgen. Beim Tor ließ er Embolo zu viel Platz. Süle gewann alle seiner Zweikämpfe. Nach knapp 60 Minuten hatte er Feierabend. NOTE: 3,5. © imago images / Poolfoto 5/15 ANTONIO RÜDIGER: Wie Süle hatte auch er anfangs Probleme gegen Embolo und machte nicht immer den sichersten Eindruck. In der zweiten Halbzeit rückte immer wieder offensiv mit auf und probierte sich auch aus der Distanz. NOTE: 3. © imago images / Pressefoto Baumann 6/15 THILO KEHRER: Auf seiner rechten Seite schaltete er sich nur selten offensiv mit ein und wirkte mutlos. In der Defensive zeigte er zudem einige Schwächen und hatte vor allem Probleme, Renato Steffen zu folgen. NOTE: 4,5. © imago images / Poolfoto 7/15 TONI KROOS: In gewohnter Manier leitete er das Spiel der deutschen Mannschaft. Beim Tor von Gündogan sorgte er für den Seitenwechsel. Kroos kam allerdings nicht richtig in die Zweikämpfe, so entstanden manchmal große Räume. Note: 3. © imago images / Poolfoto 8/15 ILKAY GÜNDOGAN: Wie Kroos dirigierte er das deutsche Mittelfeld. Immer wieder schickte er Werner in die Tiefe oder sorgte für die richtige Verlagerung. Sein Tor (14.) brachte die Führung. In der Defensive zeigte er vereinzelt Schwächen. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 9/15 ROBIN GOSENS: Er trat anfangs nur selten offensiv in Erscheinung. Wenn er am Ball war, setzte er seine Mitspieler gut in Szene. Beim Tor kam er zu spät, ansonsten defensiv ordentlich. Nach 77 Minuten musste er verletzungsbedingt raus. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 10/15 JULIAN DRAXLER: Er hatte anfangs gute Aktionen, wirkte aber oft zu verspielt. Zudem vergab er zwei Großchancen (31. und 52. Minute). In Halbzeit zwei baute er stark ab. NOTE: 4. © imago images / Poolfoto 11/15 LEROY SANE: Sane war der agilste Akteur in der Offensive. Immer wieder forderte er den Ball und versuchte, das Spiel schnell zu machen. Allerdings blieb er oft hängen (11 Ballverluste) oder verpasste den Moment für das richtige Anspiel (21.). Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 12/15 TIMO WERNER: Tauchte neben den agilen Sane und Draxler ab. Werner probierte zwar, immer mal wieder Tempo aufzunehmen, seine Aktionen waren aber nicht von Erfolg gekrönt. Zudem mehrere technische Fehler. NOTE: 4. © imago images / Poolfoto 13/15 JULIAN BRANDT: Der Dortmunder wurde zur Halbzeit für Sane eingewechselt. Er forderte zwar immer wieder den Ball, hatte aber zu ähnliche Laufwege mit Draxler und Co. Er gewann keinen seiner sechs Zweikämpfe. NOTE: 4,5. © imago images / Poolfoto 14/15 JONATHAN TAH: In der Innenverteidigung ersetzte er nach 60 Minuten Süle. Ohne große Szenen. NOTE: 3,5. © imago images / Poolfoto 15/15 EMRE CAN: Ersetzte Robin Gosens nach 77 Minuten und spielte danach auf der linken Seite. Ohne Bewertung.

Julian Draxler über ...

... das Unentschieden: "Das war nicht unser bestes Spiel heute, vor allem in der zweiten Halbzeit."

... die mangelnde Punktausbeute in der Nations League: "Mit unserer Spielweise sind wir noch nicht 100-prozentig zufrieden, das ist klar. Rein punktemäßig von einer Riesenenttäuschung zu sprechen, würde ich nicht sagen."

... seine eigene Zukunft: "Die Spielzeit in Paris ist zu wenig (...) Im Verein wird man sehen, was passiert. In der Winterpause wird es schwierig, den Verein zu wechseln. Ein halbes Jahr vor Vertragsende wird mich Paris wohl nicht umsonst gehen lassen. Ich weiß absolut nichts, weil ich mich nur auf Champions League und die Nationalmannschaft konzentriert habe."

Ilkay Gündogan über ...

... das Unentschieden: "Es hat komplett an uns selbst gelegen. Ich bin auch etwas angepisst. Schon in der ersten Halbzeit hat sich das angedeutet. Wir haben vorne unnötig die Bälle verloren, die wir eigentlich ganz einfach hätten festmachen können. Wir rücken nach und dominieren danach das Spiel, wo wir uns sogar noch bessere Chancen herausarbeiten können. Genauso fällt auch das Gegentor. Wir haben den Ball und ihn eigentlich schon gesichert. Wir spielen dann ohne Bedrängnis einen Fehlpass, laufen in einen Konter und kriegen dann das Gegentor. Das darf auf diesem Niveau nicht passieren. Auch wenn der Platz nicht im optimalen Zustand ist oder der Gegner gut ist, so ein Gegentor wirft uns einfach zurück. (...) Insgesamt ist es sehr ärgerlich und das geht mir auch bisschen auf den Sack."

... den Grund der späteren Gegentore und ob es am Prozess liege: "Das ist kein Prozess. Das ist ganz einfach ein Fußballspiel. Wenn du vorne den Ball sicher hast, dann musst Du ihn behaupten und dann tut es auch mal weh. Beim Gegentor war das aber gar nicht der Fall, da wir da den Ball sicher hatten. Auf diesem Niveau darf das nicht passieren und dann kriegst du auch verdientermaßen den Ausgleich. Am Ende schwimmst du dann die letzten 15, 20 Minuten und kannst sogar von Glück reden, dass du hier noch den Punkt mitnimmst. Das ist einfach total unnötig gewesen. Wir hätten hier auch 2:0, 3:0 gewinnen können."

Toni Kroos: "Es war ähnlich wie gegen Spanien. Wir müssen es hintenraus besser machen. Wir hatten zu viele Ballverluste. Wenn sechs Punkte zu verteilen sind und du nur zwei holst, ist das enttäuschend."

Thilo Kehrer über ...

... das Unentschieden: "In der Formation haben wir selten zusammengespielt. Es braucht Zeit, um zusammenzufinden. Wir müssen reifen, cleverer werden und widerstandsfähiger in den Zweikämpfen. Wir hätten das 2:0 machen müssen. Es sind Fehler passiert. Das ist ärgerlich."

... die Debatte um die Anreise: "Es ist schon ein Unterschied, 3,5 Stunden zu sitzen und 45 Minuten zu sitzen. Das ist für die Regeneration nicht optimal."

Silvan Widmer (Torschütze Schweiz): "Es war ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir am Ende die eine oder andere Chance mehr als Deutschland hatten. Wir wollten nach der Niederlage am Donnerstag (1:2 in der Ukraine, Anm. d. Red.) eine Reaktion zeigen, das ist uns gelungen. Das ist ein Abend, den ich nicht so schnell vergessen werde."

