"Meine klare Priorität": Defensivtalent will künftig für Deutschland auflaufen

Bisseck über DFB-Nominierung: "Muss einiges leisten"

U21-Nationalspieler Bisseck hat sich in der Abwehr des italienischen Meisters festgespielt, ist so in den Fokus des Bundestrainers gerückt. "Ich bin jetzt auf dem aufsteigenden Ast, aber weit davon entfernt zu sagen: Ich hätte nominiert werden müssen. Bei der Nationalelf gibt es sensationelle Verteidiger. Da muss ich einiges leisten, um dort dazuzugehören. Aber ich glaube fest daran", sagte Bisseck.

Ein Vorbild ist ihm Antonio Rüdiger. Vor allem die Aggressivität des Innenverteidigers von Real Madrid imponiert Bisseck: "Bei ihm denken die Gegner vor Anpfiff: 'Och nee, auf den habe ich heute gar keinen Bock.' So will ich auch in die Psyche meiner Gegner kommen. Eines Tages mit Antonio Rüdiger in der Nationalmannschaft zusammen zu verteidigen - das wäre mein absoluter Traum."