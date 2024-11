"Sind auf einem anderen Niveau": Nagelsmann und DFB-Team wollen den Gruppensieg

Überraschungsgast Marc-Andre ter Stegen verfolgte den rührenden Moment aus der ersten Reihe. Vor dem Abschlusstraining der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verteilte ein todkranker Junge die Leibchen an Kapitän Joshua Kimmich und Co. Das vorletzte Länderspiel des Jahres gegen Bosnien und Herzegowina war in diesem Augenblick ganz weit weg. Die bewegende Aktion wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein "Herzenswünsche e.V." durchgeführt.

Deutlich gelöster war die Stimmung am Abend zuvor, als der verletzte ter Stegen beim Mannschaftsabend vorbeischaute und mit seinen Teamkollegen die erfolgreiche Länderspielsaison noch einmal Revue passieren ließ. "Das Jahr 2024 war ein positives Jahr für die Nationalmannschaft. Das wollen wir auch positiv zu Ende bringen", sagte Kimmich vor dem Nations-League-Spiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg.

Mit dem zehnten Erfolg des Jahres will sich die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann vorzeitig Platz eins in der Staffel 3 sichern und damit einen vermeintlich leichteren Gegner im Viertelfinale. "Wir wollen das Spiel kontrollieren und gewinnen, um den Gruppensieg einzutüten", sagte Kimmich und ergänzte: "Wir als Nationalmannschaft haben die Chance, den Menschen Freude zu bereiten."

Wie auf dem Trainingsplatz am Freitag, vor allem aber wie so häufig in den vergangenen Monaten. Nur das denkwürdige EM-Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n.V.) ging unglücklich verloren. Durch die bisherigen neun Siege hat die DFB-Auswahl schon mehr geholt als 2022 (vier) und 2023 (drei) zusammen. Die Stimmung gegenüber der Nationalmannschaft hat sich gewandelt. Für die Begegnung im Europa-Park-Stadion waren die knapp 35.000 Karten innerhalb von nur 45 Minuten vergriffen, die Einschaltquoten steigen.