"Das heißt Weltspitze": DFB-Team gehört wieder zu den weltweit besten Mannschaften

Nach ihrer beeindruckenden Torgala genossen die Nationalspieler die Schönheit des mittelalterlichen Stadtzentrums, auch das umfangreiche Freizeitangebot in der Umgebung Freiburgs lockte sie an. Bevor beim gemeinsamen Mannschaftsabend am Sonntag noch einmal auf die sieben Treffer gegen Bosnien und Herzegowina angestoßen wurde, gönnte der mehrere Lobeshymnen anstimmende Julian Nagelsmann seinen Spielern Erholung und Vergnügen.

"So eine gierige Mannschaft im November zu sehen", betonte der Bundestrainer nach dem höchsten Sieg seiner Amtszeit, "ist nicht selbstverständlich." Ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach Jahren der Tristesse damit endgültig in die Weltspitze zurückgekehrt? "Wir sind näher dran. Es gibt viele gute Signale. Wir sind aber noch nicht fertig und müssen noch einige Schritte gehen."

Nach dem 7:0 (3:0)-Spektakel gegen einen überforderten Gegner gab es aber auch weniger zurückhaltende Stimmen. "Das ist Traumfußball. Wir gehören zu den top drei, vier Mannschaften in Europa - und das heißt Weltspitze", sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei RTL. Für Bosniens Trainer Sergej Barbarez steht fest: "Deutschland ist eine der besten Mannschaft der Welt."

Dabei war die DFB-Auswahl vor zwölf Monaten nach den Niederlagen gegen die Türkei und in Österreich noch am Tiefpunkt angelangt. Am Samstagabend verzauberte jedoch nicht nur die Offensive um die Künstler Jamal Musiala, Florian Wirtz und Kai Havertz die glücklichen Fans im Europa-Park Stadion. "Wir haben Tore aus Standards, Ballbesitzphasen und Umschaltmomenten gemacht. Es war ein buntes Potpourri an Toren", frohlockte Nagelsmann.