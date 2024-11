"Warten auf ihn": Klare Ansage in der Torhüterfrage! Marc-André ter Stegen soll als Nummer eins zur WM fahren

Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona genießt trotz seiner schweren Verletzung am Knie im DFB-Team weiterhin die volle Unterstützung. Das stellte Sportdirektor Rudi Völler im Rahmen der DFB-Pokal-Auslosung am Sonntag in der ARD klar.

Dem Torhüter gehe es aktuell "den Umständen entsprechend gut", berichtete Völler von einem Treffen in Barcelona rund um das Spiel der Katalanen in der Champions League gegen Bayern München (4:1): "Wir haben zu Mittag gegessen. Ein Gläschen haben wir auch getrunken, Marc-André natürlich ein bisschen weniger. Dann waren wir abends beim Spiel. Wir wollten ihm - in Absprache mit Julian Nagelsmann - das Gefühl geben, dass wir auf ihn warten."

Völler ergänzte, dass Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) ihren Job zwar "gut gemacht" hätten. "Aber auch er hat es verdient, dass wir auf ihn warten - und ihm das Gefühl geben, dass es sich lohnt, sich ein bisschen zu quälen. Nicht nur für deinen Klub, sondern auch für die WM."

Ter Stegen hatte sich im September kurz nach seiner Berufung zur neuen deutschen Nummer eins einen Patellasehnenriss zugezogen, seine Rückkehr wird erst für die kommende Spielzeit erwartet.