Panne auf der DFB-Webseite: Unbekannter Lette plötzlich im Kader der deutschen Nationalmannschaft

DFB-Team steht vorzeitig im Viertelfinale der Nations League A

Auch ohne Sits wird für das DFB-Team in den beiden letzten Länderspielen des Jahres nichts mehr anbrennen: Mit zehn Punkten aus vier Spielen ist man in der Gruppe 3 der A-Liga bereits vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. Drei Siege konnten die Nagelsmänner einfahren, lediglich gegen die Niederlande gab es auswärts ein 2:2.

"Der erstmalige Einzug ins Final Four ist für uns ein wichtiges Zwischenziel auf dem Weg zur WM 2026", betonte Nagelsmann bei der Bekanntgabe seines Kaders. Das Spiel gegen Bosnien und Herzegowina findet in Freiburg statt, das Auswärtsspiel gegen Ungarn in Budapest.

Am 22. November wird dann der deutsche Gegner im Nations-League-Viertelfinale ausgelost.