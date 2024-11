"Ich hätte den eher nicht gegeben": Überraschende Aussage von Rudi Völler über Elfmeter bei der EM

UEFA gesteht Fehler bei Handspiel von Marc Cucurella

Beim Ausscheiden gegen Spanien (1:2 n.V.) kam es zu einer weiteren Elfmeter-Szene, die für noch mehr Wirbel sorgte: Ein noch klareres Handspiel von Marc Cucurella wurde in der Verlängerung nicht geahndet. Monate später gestand die UEFA in einem Bericht, dass es sich hierbei um eine Fehlentscheidung gehandelt hatte.

Spanien gewann letztlich das Turnier und krönte sich zum sportlich gesehen verdienten Europameister. "Wir waren absolut auf Augenhöhe, am Ende es war ganz knapp", sagte Völler über das bittere Aus.

Seit der EM befindet sich Deutschland weiter im Aufwind und hat sich in der Nations League bereits für die Endrunde qualifiziert. Im November stehen dennoch zwei weitere Spiele in der Gruppenphase an, wenn es gegen Bosnien-Herzegowina (16.11.) und Ungarn (19.11.) geht.