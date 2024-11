"Hat mich schon ein bisschen fertig gemacht": Jamal Musiala erntet Spott von Teamkollege nach DFB-Gala

DFB-Team als Gruppensieger weiter

Deutschland steht nach dem 7:0 gegen Bosnien bereits als Gruppensieger fest, das Ticket für das Viertelfinale der Nations League hatte man ohnehin schon zuvor in der Tasche.

Im abschließenden Gruppenspiel in Ungarn am Dienstag geht es für das DFB-Team daher rein sportlich um nichts mehr. Dennoch wollen sich Musiala und Co. natürlich mit einem Positiverlebnis aus dem erfreulichen Länderspieljahr 2024 verabschieden.

Nach dem Auftritt in Ungarn geht es für Musiala am Freitag mit den Bayern weiter. Dann trifft der FCB zum Auftakt des 11. Bundesligaspieltags auf den FC Augsburg.