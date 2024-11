DFB-Team, Gegner: Wann und gegen wen spielt Deutschlands Nationalmannschaft in dieser Länderspielpause?

DFB-Team, Gegner: Wann und gegen wen spielt Deutschland Nationalmannschaft in der Länderspielpause? Termine, Spiele, Gegner

Bereits am kommenden Wochenende ist es wieder soweit, die deutsche Nationalmannschaft ist erneut im Einsatz. Am Samstag, den 16.November, trifft das DFB-Team im Europa-Park Stadion in Freiburg auf Bosnien-Herzegowina. Anpfiff im Breisgau ist um 20.45 Uhr.

Wenige Tage später steigt dann das letzte Spiel der Nations-League-Gruppenphase. Am Dienstag, den 19. November, trifft die deutsche Nationalelf auf Ungarn. In der Puskas Arena in Budapest ist ebenfalls um 20.45 Uhr Anpfiff.

Hier könnt Ihr Euch den Fahrplan in der Gruppenphase der Nations League angucken:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 7. September (Sa) 20.45 Uhr Deutschland Ungarn 5:0 10. September (Di) 20.45 Uhr Niederlande Deutschland 2:2 11. Oktober (Fr) 20.45 Uhr Bosnien-Herzegowina Deutschland 1:2 14. Oktober (Mo) 20.45 Uhr Deutschland Niederlande 1:0 16. November (Sa) 20.45 Uhr Deutschland Bosnien-Herzegowina -:- 19. November (Di) 20.45 Uhr Ungarn Deutschland -:-