"Drecksack" Tim Kleindienst darf zu Julian Nagelsmann: "Er war sehr euphorisch"

Tim Kleindienst: "Ein Traum eines jeden Fußballers"

In den Worten von Kleindienst, als Fußballer ähnlich rustikal veranlagt wie Füllkrug, klingt das dann so: Er sei, sagte der 1,94 Meter große Mittelstürmer über sich in der Süddeutschen Zeitung, "vielleicht nicht immer der filigranste Fußballer, aber dafür lebe ich auch so ein bisschen diese Drecksack-Mentalität".

Im kleinen Heidenheim stieg Kleindienst zum Helden auf. Erst schoss er den 1. FC zum Aufstieg, in 35 Spielen in Bundesliga und DFB-Pokal ließ er 14 Tore und fünf Assists folgen, führte den Dorfklub so sogar nach Europa. Im Sommer unterschrieb Kleindienst dann bis 2028 in Gladbach, in der laufenden Saison kommt er auf drei Torbeteiligungen in sechs Spielen. Am Freitag geht es erst mal nach Augsburg (20.30 Uhr) - und dann zu Nagelsmann.

"Natürlich ist das ein Traum eines jeden Fußballers, der lebt auch bei mir weiter", sagte Kleindienst, der aus Jüterbog in Brandenburg stammt, kürzlich der Rheinischen Post über die Aussicht, eines Tages noch Nationalspieler zu werden: "Das Einzige, was ich tun kann, ist Leistung zu bringen - so gut wie möglich. Und dann entscheidet der Bundestrainer, ob er mich in der Mannschaft haben möchte oder nicht." Will er.

Kleindienst profitiert davon, dass es neben Füllkrug kaum echte, wuchtige Neuner für das DFB-Sturmzentrum gibt. Deniz Undav, der diesmal nicht nominierte Maximilian Beier oder Kai Havertz sind im Vergleich andere Typen. Das weiß auch Kleindienst. "Wenn es nicht kommt, trauere ich dem auch nicht hinterher", sagte er zuletzt: "Wenn es kommt, wäre das natürlich Wahnsinn."