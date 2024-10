"Wäre komplett durchbeleidigt worden": Deniz Undav erklärt seine Entscheidung gegen die Türkei

© getty

Undav über Müllbeutel-Auftritt: "Die Schuhe stinken"

Vor wenigen Tagen ging Undav mit einem kuriosen Auftritt viral. Bei der deutschen Nationalmannschaft erschien er anstatt mit einer Tasche mit einem Müllbeutel.

"Ich habe den von unserem Betreuer in Stuttgart bekommen, weil ich die Fußballschuhe damit transportiert habe", erklärte Undav dazu: "Und meine Laufschuhe, weil die Schuhe stinken und deshalb habe ich die nicht so gerne in meiner Tasche. Deswegen habe ich den Müllbeutel mitgenommen und mir nichts dabei gedacht. Aber anscheinend war es sehr, sehr cool für viele Leute, dass ich so bodenständig geblieben bin."