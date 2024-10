DFB-Team, Gegner: Wann und gegen wen spielt Deutschland in der Länderspielpause?

Auf zwei Partien dürfen wir uns in den kommenden Tagen freuen. Die erste wird am Freitag, dem 11. Oktober, über die Bühne gehen, und zwar im Bilino Polje (Zenica), wo Bosnien-Herzegowina wartet. Drei Tage später (Mo., 14. Oktober) reist der direkte Konkurrent um die Tabellenführung, die Niederlande, in der Allianz-Arena in München an. Beide Begegnungen werden um 20.45 Uhr angepfiffen.

Das ist der volle Spielplan für die Gruppenphase:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 7. September (Sa) 20.45 Uhr Deutschland Ungarn 5:0 10. September (Di) 20.45 Uhr Niederlande Deutschland 2:2 11. Oktober (Fr) 20.45 Uhr Bosnien-Herzegowina Deutschland -:- 14. Oktober (Mo) 20.45 Uhr Deutschland Niederlande -:- 16. November (Sa) 20.45 Uhr Deutschland Bosnien-Herzegowina -:- 19. November (Di) 20.45 Uhr Ungarn Deutschland -:-