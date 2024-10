Angebliche Absage an den DFB: Gefälschte Email zur Zukunft eines Supertalents sorgt für Aufruhr

Yann Aurel Bisseck kommt bei Inter regelmäßig zum Einsatz

Bei seinem Verein Inter Mailand gehört Bisseck zum Stammpersonal - in dieser Spielzeit kommt der gebürtige Kölner schon auf sechs Einsätze. In der vergangenen Saison absolvierte er 21 Pflichtspiele für die Nerazzurri. Dabei gelangen ihm zwei Tore und zwei Assists.

In der Jugend durchlief er mehrere Auswahlmannschaften des DFB und spielte zuletzt 2022 für die deutsche U21.

Bisseck und Inter Mailand sind am Mittwochabend in der Champions League bei den Young Boys Bern zu Gast. Am Sonntag findet dann in der Serie A das Derby d'Italia statt, wenn Erzrivale Juventus ins Giuseppe Meazza kommt.