"Vielleicht zitiert er dann ja auch dich": Kapitänsfrage in Deutschlands Nationalelf klärt sich bei Julian Nagelsmanns "Regierungserklärung"

Vorgezogene Regierungserklärung von Julian Nagelsmann wegen Kapitänsfrage

Ob Julian Nagelsmann das genauso sieht, wird der fußballinteressierte Teil des Landes am Montagmittag erfahren. Üblicherweise würde ein Bundestrainer am Tag vor dem Länderspiel sprechen, also am Freitag vor dem Nations-League-Start gegen die Niederlande in Düsseldorf am 7. September. Der Deutsche Fußball-Bund aber hat den Auftritt in Absprache mit Nagelsmann vorgezogen, für eine "Regierungserklärung" in Herzogenaurach.

Der Bundestrainer kann nach seinem Urlaub sogleich präsentieren, wie er sich den Neustart einer Mannschaft vorstellt, die wirkt, als habe ein Bagger ihr tragende Säulen herausgerissen. Toni Kroos, der Kapitän Ilkay Gündogan, Manuel Neuer, Thomas Müller: Sie alle haben nach der Heim-EM aufgehört. Es wird also einen neuen Stammtorhüter geben, Marc-Andre ter Stegen, eine neue Achse muss sich finden, eine neue Hierarchie ausbilden - und es ist ein neuer Spielführer zu bestimmen.

Dafür würde sich Joshua Kimmich, 29 Jahre alt, geradezu idealtypisch anbieten. Turniererfahren, stets vorbildlich in der Trainingsarbeit, sicher und standfest in der Kommunikation. "Wenn man ihn kennt, wenn man seinen Ehrgeiz kennt, wenn man auch seine sportliche Qualität kennt, aber auch sein Anspruchsdenken, Führungsrollen zu übernehmen", sagt der 2014er-Weltmeister Sami Khedira: "Dann glaube ich, dass er der ideale Nachfolger wäre für Gündogan, wenn er geschützt und wenn er unterstützt wird." Schließlich war Kimmich immer sowohl streitbar als auch umstritten.