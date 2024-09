"Immer zu 100 Prozent da": Dickes Lob für Joshua Kimmich und Marc-Andre ter Stegen

Kimmich wird die Binde sowohl beim Nations-League-Auftakt am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Düsseldorf gegen Ungarn als auch drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande (20.45 Uhr/RTL) tragen.

Erstmals als Nummer 1 im Tor steht nach dem Rücktritt von Neuer dann Marc-Andre ter Stegen. "Wenn man über viele Jahre hinweg den besten Torhüter der Welt der letzten Jahre vor sich hatte, ist das sicherlich enttäuschend. Aber man muss es akzeptieren. Das hat Marc während der EM auch nochmal sehr gut gemacht. Aber er hat es jetzt natürlich verdient, die Nummer eins zu sein", sagte Völler.