"Wäre ein klarer Kandidat gewesen": Paul Wanner gibt Österreich-Trainer Ralf Rangnick einen Korb

Max Eberl über Paul Wanner: "Hat ein sehr, sehr großes Potenzial"

Die Fakten sehen so aus: Wanner ist in Dornbirn in Vorarlberg geboren, die Mutter ist Österreicherin, der Vater Deutscher. In der Jugend spielte Wanner bislang für die DFB-Juniorenteams, so auch zuletzt im März für die deutsche U20.

"Alles andere zählt für mich nicht", sagte deshalb U21-Coach Antonio di Salvo. Und Wanner? Der hält sich weiter bedeckt.

Der 18-Jährige, seit 2022 mit 16 Jahren und 15 Tagen der jüngste Bundesligaspieler des FC Bayern, lässt lieber Taten sprechen. In Heidenheim lenkt er das Offensivspiel, er bereitet vor, er trifft.

Die bisherige Bilanz: vier Pflichtspiele, vier Tore, zwei Vorlagen - und inzwischen jüngster Elfmeter-Torschütze der Bundesliga-Geschichte.

Bei den Bayern hat er noch bis zum Sommer 2027 Vertrag. Der Rekordmeister wird alles daran setzen, den Jungstar langfristig zu binden. "Paul", lobte Sportvorstand Max Eberl zuletzt, "hat ein sehr, sehr großes Potenzial". Die Frage ist nun: ÖFB oder DFB?